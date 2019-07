Voldsom brand i villa: - Står nok ikke til at redde

Tirsdag aften er et hus på Vibevænget i Herskind vest for Aarhus ved at udbrænde totalt. Kort efter kl. 17 udbrød der nemlig en voldsom brand i huset.

Østjyllands Brandvæsen og Sydøstjyllands Politi er massivt til stede ved villaen.

Nu skal vi først have slukket branden helt, inden vi kan begynde de tekniske undersøgelser. Lars Grønlund, Sydøstjyllands Politi

- Huset står nok ikke til at redde, er min vurdering. Heldigvis er alle kommet ud af huset, og der er ifølge brandvæsenet ikke fare for, at ilden spreder sig, siger vagtchef hos Sydøstjyllands Politi, Lars Grønlund, til TV2 ØSTJYLLAND.

Herskind ligger i Skanderborg Kommune vest for Aarhus nær Galten. Foto: Google Maps

For tidligt at fastslå brandårsag

Brandfolkene arbejder dog på at begrænse skaderne, som under alle omstændigheder bliver store.

Noget kunne tyde på, at branden er startet i et udhus, men det er ifølge politiet endnu for tidligt at fastslå brandårsag og arnested.

Læs også Ung mand sigtet for at sætte ild til fodboldspillers lejlighed

- Nu skal vi først have slukket branden helt, inden vi kan begynde de tekniske undersøgelser, siger Lars Grønlund.