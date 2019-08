Voldsom brand i mejetærsker: Fælge fløj 40 m væk i eksplosion

Det kunne have gået grueligt galt, hvis ikke landbrugsarbejder Erik Bach var kommet ud i tide fra den mejetærsker, der søndag aften omkring kl. 18.30 brød i brand på en mark.

Branden skete i landsbyen Hvilsager nær Mørke på Djursland, og der var tale om en af de mere voldsomme.

Læs også Betjente deltog i gaderæs – nu langer deres chef ud efter dem

- Jeg ved ikke, hvad der skete, men pludselig var der ild i bagenden af mejetærskeren. Jeg når ud og får fat i en ildslukker og forsøger selv at slukke branden. Det må jeg hurtigt opgive, fortæller en noget rystet Erik Bach til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Der kommer kraftige eksplosioner, og fælge med mere flyver rundt i luften 30-40 meter væk. Det var helt vildt, og jeg måtte bare væk.

Hvilsager ligger nord for Mørke på det sydlige Djursland. Foto: Google Maps

Stod ikke til at redde

Røgen fra branden blev faktisk opdaget af en beboer nær marken, der alarmerede Erik Bach. Føreren ringede kort efter 112, idet han altså måtte opgive selv at få bugt med flammerne.

Så rykkede indsatsleder Bruno Alexander fra Beredskab og Sikkerhed ud med sine brandfolk.

For at undgå, der ikke er noget, som ulmer et sted på den, bliver vi et godt stykke tid på marken for at efterslukke. Bruno Alexander, Beredskab og Sikkerhed

- Vi ankommer til en fuldstændig overtændt mejetærsker. Første opgave for os bliver at sikre os, at flammerne ikke spreder sig til marken. Det lykkedes til dels. Dog er lidt af marken brændt, den del var dog høstet, siger indsatslederen til TV2 ØSTJYLLAND.

Mejetærskeren, der var næsten helt ny, stod dog ikke til at redde. Den endte udbrændt.

- For at undgå, der ikke er noget, som ulmer et sted på den, bliver vi et godt stykke tid på marken for at efterslukke, fortæller Bruno Alexander.

Ingen personer kom noget til under branden.