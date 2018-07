Voldsom brand hærger bygning i det centrale Aarhus

En større brand har natten til tirsdag raseret en bygning i centrum af Aarhus.

Det oplyser Østjyllands Politi til TV2 ØSTJYLLAND.

Branden opstod i tagetagen i en bygning på Åboulevarden.

- Branden gør, at fjernvarmerørene i bygningen sprænger, og det betyder, at der både er store brandskader og store vandskader i bygningen, siger vagtchef Per Bennekov.

Branden opstod i en bygning på adressen Åboulevarden 60. Her finder man en italiensk restaurant i stueetagen.

Det kan endnu ikke med sikkerhed siges, hvordan branden startede, men politiet har dog en mistanke.

- Vi skal have undersøgt stedet nærmere. Der skal laves nogle tekniske undersøgelser, men umiddelbart tyder det på, at branden har udviklet sig i en vaskemaskine, siger Per Bennekow til TV2 ØSTJYLLAND.

Indsatsleder: En meget kraftig brand

Branden opstod på adressen Åboulevard 60, hvor den italienske restaurant Grappa al Porto har adresse i stueetagen.

Restauranten har ifølge Østjyllands Brandvæsen omklædningsfaciliteter i den ene halvdel af tagetagen.

- Det er en rigtig kraftig brand, og den er meget varm, fordi den har udviklet sig i en rum tid, inden vi kom, siger Lasse Clemensen, der er indsatsleder ved Østjyllands Brandvæsen.

Et større opbud af brandfolk og politifolk hastede frem til branden i det central Aarhus. Foto: Per Øxenholt - Øxenholt Foto

Bygningen er fuldstændig udbrændt i den halvdel, men branden bredte sig ikke fra rum til rum.

- Der er nogle medarbejdere, der har været gode og husket at lukke dørene, siger indsatsleder Lasse Clemensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Større publikum samlede sig

Åboulevarden er en central gade i Aarhus, og det er her mange af den indre bys caféer, natklubber og spisesteder har til huse.

Formentlig af samme grund stimlede en del mennesker sammen i nærheden af branden, men det påvirkede dog ikke brandfolkenes arbejde.

- Hvis det havde generet slukningsarbejdet, så var de blevet fjernet, siger vagtchef Per Bennekow til TV2 ØSTJYLLAND.

Politiet mener umiddelbart, at branden er startet i vaskemaskine på 3. sal. Foto: Per Øxenholt - Øxenholt Foto

Ingen mennesker kom til skade i forbindelse med branden.

På grund af de store vandskader er det uvist, hvornår restaurant Grappa al Portokan atter kan byde gæster velkomne.

Der er kommer masser af fjernvarme ud, og det løber lige ned gennem bygningen, så der er massive vandskader helt ned til kælderen.

Branden blev anmeldt til politiet klokken 00.59 natten til tirsdag.