Voldsom blæst: Pas på flyvende genstande og væltede træer

Blæsten kan man ikke få at se - udover når den får træer til at vælte og tagsten til at flyve.

Østjyllands Politi har fået flere henvendelser om væltede træer, løse plader og tagsten, der flyver rundt på grund af det voldsomme blæsevejr fredag.

- Vi har blandt andet fået en henvendelse om et væltet træ i Mårslet på tværs af Bedervej, fortæller Janni Lundager fra Østjyllands Politi til TV2 ØSTJYLLAND.

Vi skal selvfølgelig sikre os, at ingen kommer til skade. Derfor har vi også været ude og spærre af på en byggeplads ved Storcenter Nord og et sted i Randers Janni Lundager, Østjyllands Politi

De andre henvendelser kommer fra steder som Skovvejen, Paludan Müllersvej og Karen Blixens Boulevard i Aarhus-området.

Ingen er kommet til skade

Nogle steder har politiet også været ude og afspærre.

Der er dog ingen meldinger om tilskadekomne, men politiet opfordrer folk til at være ekstra opmærksomme på flyvende genstande, når man fredag bevæger sig udenfor.