Voldelige fodboldfans efterlyses: Kan du genkende dem?

18 Brøndby-fans er lige nu i politiet søgelys.

Det har de været siden den 11. januar, hvor de umiddelbart efter finalen ved indendørsstævnet KMD Cup i Ceres Arena i Aarhus lavede ballade.

Siden da har politiet fået identificeret en del af de Brøndby-supportere, der deltog i optøjerne, men polititiet mangle stadig at få genkendt 18 fans.

Derfor har Østjyllands Politi nu offentliggjort billeder af alle 18 personer. Håbet er, at fansene melder sig selv, eller bliver genkendt af andre borgere, som kan hjælpe politiet.

- Er du blandt de 18 personer på billederne, eller kender du nogen af dem, så kontakt Østjyllands Politi på telefon 87 31 14 48, skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

De 18 personer er mistænkt for at have begået vold/grov vold og for grov forstyrrelse af den offentlige orden.

Du kan se billederne af de 18 efterlyste personer her.