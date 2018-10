Vokseværk i Østjysk lufthavn: To nye direkte ruter til solferie

Mulighederne for at østjyderne kan komme hurtigt sydpå og få et skud af d-vitamin, den ser endnu engang ud til at blive bedre. Til april åbner der to nye direkte flyruter fra Aarhus Airport.

Der er tale om destinationerne Faro i Portugal og Rom i Italien. Begge flyruter er et samarbejde med flyselskabet SAS.

- Det er altid dejligt at kunne åbne noget nyt. Vi er oppe på 10 ruter med SAS, vi er bevæget os fra den ene rute til København, og det er jo bare dejligt, det giver en masse flere steder at rejse til og flere steder at komme på besøg fra, udtaler Peter Høgsberg, direktør i Aarhus Airport til TV2 ØSTJYLLAND.

Ifølge direktøren er det et samspil mellem dataindsamling om østjydernes rejsevaner fra både SAS og lufthavnen selv. Her kan de således vurdere, hvilke ruter der vil kunne trække flest mulige kunder.

- De tror på, at der er et marked på Faro, Portugal er et sted, der ikke er så nemt at komme til direkte fra det vestlige Danmark, fortæller Peter Høgsberg.

At østjyderne gerne vil til Rom, det er ikke nye data for lufthavnsdirektøren, men muligheden er først kommet nu.

- Vi ved at der er rigtig mange fra vores område, der gerne vil til Rom. Nu giver vi dem mulighed for at rejse direkte, udtaler han.

Den ene destination drejer sig om Faro på den sydlige kyst i Portugal. Foto: Google Street View.

Med de to nye ruter er der i alt 24 flyruter i Aarhus Airport. Foruden de to ruter, der åbner til april, så åbner der yderligere to i maj måned. De to går begge til græske destinationer Kreta og Zakynthos.

Direktøren påpeger, at der sandsynligvis er flere nye ruter i vente i 2019.