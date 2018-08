Vognmand på Djursland vil redde landtaxierne gennem app

På Syddjurs har det været meget tæt på enden for Kalø Taxi, men snart står der Dantaxi 4x48 på siden af døren. Kalø taxi har nemlig meldt sig ind i Danmarks største taxiselskab, Dantaxi 4x48.

Kalø Taxi kan nu bestilles ved hjælp af en app, Moove, hvor prisen er beregnet på forhånd.

- Det er en fremtidssikring, så man stadig har et job. Jeg tror nok, at jeg skulle have et job både i dag og i morgen, men har jeg ikke ud i fremtiden, fortæller Inger Therkildsen, vognmand for Kalø Taxi.

Teknologien har i den grad overtaget mange funktioner, og det bliver modtaget godt af Niels Haslund, som er forbruger af Kalø Taxi.

- Jeg synes, at det er fint, at man skal bestille taxa ved hjælp af en app. Det hele kører jo næsten over telefon i dag, så det er vi nødt til at lære – også os gamle, siger han.

Niels Haslund er glad for, at der bliver gjort noget for landtaxierne på Syddjurs.

Syddjurs har brug for landtaxi

Han er meget glad for, at det bliver gjort noget for, at landtaxierne kan overleve.

- Jeg tror, at det ville være svært for os at komme herfra. Så skal vi til at tage de offentlige transportmidler, og de passer sjældent særlig godt. Jeg tror, at det er meget svært for områder som Syddjurs, hvis der ikke er taxaer.

For Inger Terkildsen handler app’en om overlevelse.

- Jeg synes, at vi som landtaxier har mistet utrolig mange kollegaer, der er bukket under på grund af økonomi, fortæller hun.

Inger Therkildsen har set andre landtaxier måtte lukke ned på grund af økonomi.

For hende og kunderne handler teknologien i høj grad om tilvænning.

- Dantaxi har vist den største forståelse for, at vi ikke aner, hvad det der teknologi er.

Inger er fortrøstningsfuld, og hun tror på, at den nye app vil hjælpe Kalø Taxi med at overleve som landtaxi på Syddjurs. For hende er det en chance, der er nødvendig at tage.

- Jeg tror på det her. Det har jeg gjort hele vejen igennem. Det er et valg, man må træffe. Det kan være, at det var det forkerte valg, men hvis man ingenting gjorde, så er jeg i hvert fald sikker på, at jeg ikke blev ved med at være her.

