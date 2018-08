VM i spejlsport slår tidligere TV-rekord stort

På hele 59 TV-stationer sender billeder fra dette års VM i sejlsport i Aarhus frem på skærmen i denne tid.

Dermed slår arrangementet i Aarhus den tidligere rekord fra VM i sejlsport i Santander med flere længder. Her viste 24 TV-stationer billeder fra sejladsen.

Jeg bliver utrolig stolt på byens vegne over, at vi kan samarbejde om et så stort internationalt event og gøre det til en succes. Jørgen Sønderkjær Christensen, leder, Aarhus Events

Leder af Aarhus Events, Jørgen Sønderkjær Christensen, er høj af glæde over, at Aarhus vises frem til ind- og udland.

- Jeg bliver utrolig stolt på byens vegne over, at vi kan samarbejde om et så stort internationalt event og gøre det til en succes, siger Jørgen Sønderkjær Christensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Aarhus er en by med internationale ambitioner

Når internationale seere følger med og ser smukke billeder af Aarhus og Aarhus Bugten er det lige, hvad Jørgen Sønderkjær Christensen drømmer om.

- Aarhus er en by med internationale ambitioner, og det her er med til at gøre byen kendt internationalt, siger han.

Faktisk betyder det kæmpe store arrangement på vandet meget for alle i Aarhus, mener Jørgen Sønderkjær Christensen.

- Det betyder noget for vores erhvervsliv og institutioner. Vi kan se lige nu, at det vrimler med mennesker i byen, siger han.

Når bådene, TV-udstyret og storskærmene er pakket sammen er der ikke tid til at hvile på laurbærrene. I Aarhus skal der i den nærmeste fremtid være Made in Denmark golf, VM Cross Country og Tall Ships Races.