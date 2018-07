VM i sejlsport er i gang: Aarhusianske André er klar til kamp

Op mod 1.400 sejlere fra mere end 90 lande gør mandag klar til kamp.

Mandag skulle de med båden ligge vejen forbi en kontrolstation, som skal sikre lige vilkår for alle sejlerne til dette års VM i sejlads ved Aarhus.

- Sejlerne har været inde for at få målt deres udstyr. De ankom i sidste uge og har siden været i fuld gang med at træne, siger Cathrine Christensen, der er kommunikationschef ved VM i Sejlads, til TV2 ØSTJYLLAND.

VM i sejlads 1400 sejlere fra 90 nationer

1100 sejlbåde

14 dages sejlads i verdensklasse

400.000 besøgende til den samlede event

Gratis entre for publikum Kilde: Kilde: Aarhus2018.dk

Konkurrencerne begynder på torsdag, men det officielle program begynder altså allerede i dag med kontrol af bådene.

Dansk sejler på hjemmebane

En af de danske sejlere, som skal kæmpe i hjemmebane-farvandet, er André Højen Christiansen fra Aarhus. Det betyder noget for ham, at familie og venner er så tæt på, når han som den eneste dansker konkurrerer i Finnjollen på vandet ud for Aarhus.

André Højen Christiansen skal som alle andre have vejet og tjekket båden inden konkurrencestart.

- Familie og venner er lige om hjørnet. Min kæreste har været med på vandet, og hun har faktisk ikke set mig sejle før, siger André Højen Christiansen.

Hans båd blev i dag vejet til 500 gram mere end den tilladte minimumsvægt, og det er ifølge reglerne helt okay.

- Min båd var en lille smule for tung, men det er mig, der skal vurdere, om jeg vil gøre noget ved det, når den vejer for meget, forklarer André Højen Christiansen.

Han har en målsætning om at ende i top 20. Der er 55 danske deltagere til dette års VM sejlads.

Mange nationer giver mange pressefolk

Med mange sejlere fra mange lande følger også mange pressefolk.

- Vi har omkring 170 pressefolk, som tjekker ind her. Blandt andet CNN, BBC og produktionsselskaber fra New Zealand og Brasilien, siger Cathrine Christensen, som med de mange frivillige har travlt på havnen.

Sejlerne kæmper ikke kun om VM medaljer. Også billetter til OL i Tokyo i 2020 kan vindes af sejlerne.