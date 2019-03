VM i cross: Både eliten og amatørerne er vigtige

Mange af verdens absolut bedste løbere befinder sig i skrivende stund i Aarhus. Verdensmesterskaberne i cross – eller terrænløb, om man vil – blev nemlig lørdag skudt i gang.

Det er nogle af de hurtigste mennesker i verden, så det er lidt vildt at være en del af, når man ikke selv er professionel overhovedet. Frederik Damsø, 10. klasse, Efterskolen Ådalen

Men det er ikke kun eliten og de bedste af de bedste, der træder jorden i stykker. Der er nemlig godt gang i amatørløbet, som selveste kronprinsen skød i gang.

Frederik Damsø deltager i amatørløbet, og for ham er det vildt at være med til sådan et arrangement, selvom han ikke konkurrerer.

- Det er nogle af de hurtigste mennesker i verden, så det er lidt vildt at være en del af, når man ikke selv er professionel overhovedet, siger Frederik Damsø, der går i 10. klasse på Efterskolen Ådalen.

De var blandt de 2000 amatører, der stillede op til start i naturens ujævne underlag.

Kronprins Frederik skulle selv have løbet med, men hans knæ tillod det ikke. Derfor måtte han nøjes med at skyde løbet i gang.

Det var egentlig meningen, at kronprinsen også skulle have haft løbeskoene på, men et overbelastet knæ betød, at han måtte nøjes med at have fingeren på aftrækkeren og sende de andre løbere afsted.

VM i cross er en fest, hvor der er deltagere fra hele verden.

Amatørerne er også vigtige

Ifølge Jakob Larsen, der er direktør for Dansk Atletik Forbund, så er det vigtigt, at amatørløbet også får sin opmærksomhed.

Eleverne fra Efterskolen Ådalen regner ikke med at slå andre rekorder end deres egne.

- Når vi holder fest, så vil vi rigtig gerne have vores egne med. Med det mener jeg alle danskere løbere, uanset niveau, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Jakob Larsen er direktør for Dansk Atletik Forbund, og han fortæller, at det er vigtigt, at der også er plads til amatørerne.

Arrangementet er af global størrelse, og derfor er der naturligvis tv-folk med fra hele verden. 60 lande kan følge med i VM Cross i Aarhus blot ved at tænde fjernsynet.

- Der er rullet seks kilometer kabel og 20 kameraer ud for at lave en kæmpe tvproduktion, som er ret massiv, så det er kæmpe stort, siger Jakob Larsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Jo, jo, man skal huske at strække ud.

Mens det for profferne mest af alt handler om at vinde. Må de eleverne erkende, at det er en sejr i sig selv bare at stille op.

- Uanset hvad så er det fedt at være med, og det er det, det går ud på for os i hvert fald. Bare at have det sjovt og hygge sig, siger Frederik Damsø.