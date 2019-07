Vito Mistrati om skifte: Randers er en større klub

Vito Hammershøy-Mistrati var søndag tilbage i Hobro for første gang siden sit skifte til Randers.

Her fik midtbanespilleren sammen med kronjyderne 2-2 i det medrivende lokalopgør, hvor Randers ellers var reduceret til ti mand i de sidste 20 minutter.

Hammershøy-Mistrati er langt fra den første Hobro-profil, der har taget turen til Randers, hvor spillere som Kasper Fisker og Mayron George tidligere har skiftet Hobro ud med lokalrivalerne.

Læs også Randers tilkæmper sig point mod Hobro trods undertal

Han satte efter kampen ord på, hvad der gør Randers til en attraktiv klub, når man spiller for Hobro.

Her peger midtbanespilleren især på det større setup i Randers.

- Det er jo ingen hemmelighed, at Randers er en større klub. Stadion er større, teamet omkring holdet er større.

- Dem, jeg har snakket med om mit skifte, forstår mig godt, siger Hammershøy-Mistrati.

Et andet nyindkøb i Randers FC, Simon Piesinger, blev vist ud i kampen mod Hobro. Foto: Bo Amstrup - Ritzau Scanpix

Skal finde erstatning ved salg

Ud over at have hentet Hammershøy-Mistrati så er Randers også meldt interesseret i Hobro-profilen Edgar Babayan.

Uden at nævne konkrete navne så fortæller Randers-træner Thomas Thomasberg, at i tilfælde af et salg af profilen Saba Lobjanidze så skal man selvfølgelig hente en erstatning.

- Bliver Saba solgt, så skal vi selvfølgelig have en erstatning, uden jeg vil nævne navne.

Thomas Thomasberg vil dog godt kommentere på, hvorfor kronjyderne i dette transfervindue blandt andet har kigget mod Hobro for at hente nye spillere.

- Jeg har jo et godt kendskab til mange spillere og til klubben fra min tid i Hobro.

- Når trænere henter spillere, de har haft før, så er det jo en logisk fordel. Man kender spillerne, man ved hvilken spiller, man får, og det er mere trygt, siger Thomasberg.

Thomas Thomasberg var cheftræner i Hobro fra januar 2017 til sommeren 2018, hvor han overtog trænersædet i Randers.

Thomas Thomasberg har formentlig stadig øjnene rettet mod Hobro, når der skal hentes forstærkninger til Randers FC. Foto: Bo Amstrup - Ritzau Scanpix