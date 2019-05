Vita er Kathrines valgfag: - Vi skal huske at snakke med andre generationer

- Selv om der er mega meget forskel på de to generationer, så har man alligevel meget til fælles. Vita har også gået på efterskole.

Kathrine Vejlø går i 10. klasse på Gudenådalens Efterskole i Ullstrup, og de seneste måneder har hun haft et ganske særligt valgfag: "Besøg på plejehjemmet".

Det er i den sammenhæng, hun har mødt Vita Johansen, der er beboer på det lokale plejehjem, Anlægget.

Bør være valgfag hele året

20 piger fra Gudenådalens Efterskole har ugentligt besøgt en gruppe ældre mennesker på plejehjemmet, og hvis det stod til Kathrine Vejlø måtte valgfaget gerne vare meget længere.

- Jeg håber, det bliver gjort noget længere næste år, for det er mega hyggeligt. Man kunne sagtens have det hele året, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Gudenådalens Efterskole ligger kun en rask gåtur fra plejehjemmet Anlægget.

- Det virker også åndssvagt, at vi ikke udnytter det mere. Man kan se, at alle får noget ud af det. Når man går på efterskole, får man heller ikke besøgt sine bedsteforældre så meget, og så kan man lige hen på plejehjemmet i stedet for, siger Kathrine Vejlø.

101-årige Karen Dallsager startede sammen med sin mand Gudenådalens Efterskole i 1948. I dag er hun beboer Anlægget.

Samvær og nærvær

Ifølge lærer på Gudenådalens Efterskole Maria Nebbegaard er der meget at hente i mødet mellem ung og gammel.

- Vi skal huske at snakke med andre generationer end os selv. De unge synes, det er rigtig dejligt at snakke med nogle ældre mennesker, der kan fortælle om nogle helt andre ting end det, de unge normalt snakker om.

Unge i dag lever som bekendt i en digital tidsalder, og ifølge lærer Maria Nebbegaard er der ikke mindst én ting, de ældre kan minde de unge om; at være i nuet.

- Man skal huske at være nærværende og til stede, hvor man er. Man skal spørge ind til andre mennesker. Man skal være interesserede i andre mennesker. Det er rigtig spændende, at få den der kontakt til ældre mennesker, siger hun.

Torsdag var sidste dag med valgfaget "Besøg på plejehjemmet". I den sammenhæng var de ældre fra plejehjemmet Anlægget på besøg hos deres unge venner på Gudenådalens Efterskole.

