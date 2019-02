Visitationszone under en uge gammel: Mand anhold for våbenbesiddelse

Visitationszonen i det nordvestlige Aarhus er ikke engang en uge gammel, og en anholdelse af en mand i besiddelse af våben har allerede fundet sted.

Østjyllands Politi visiterede den 23-årige i zonen, hvor de fandt en kniv på ham.

Anholdelsen styrker vores mistanke om, at nogle af de folk, som vi er bange for at involverede i noget alvorlig kriminalitet, faktisk også går rundt i den her zone. Stig Heidemann, vagtchef, Østjyllands Politi

- Der er nogle specielle grupperinger, vi holder lidt ekstra øje med. Når vi træffer nogle af dem, vi mener hører til i de grupperinger, så hilser vi gerne på og ser, om de er i besiddelse af noget ulovligt, siger Stig Heidemann, der er vagtchef hos Østjyllands Politi.

I visitationszonen har politiet lov til at undersøge personer og køretøjer for våben eller narkotika på langt mindre grundlag end normalt.

Gerningsmanden har gjort det før

Zonen blev oprettet mandag for at forebygge en konfliktoptrapning mellem nogle grupperinger, der holder til i området.

- Han er kendt for lignende kriminalitet, og det belaster ham. Det er en skærpende omstændighed i retten. Han gjorde ingen modstand under anholdelsen, siger Stig Heidemann til TV2 ØSTJYLLAND.

Visitationszonens afgrænsninger Sydvestlig afgrænsning: Viborgvej – strækningen mellem Vestre Ringgade og Hasle Ringvej

Sydøstlig afgrænsning: Vestre Ringgade – strækningen mellem Viborgvej og Randersvej

Østlig afgrænsning: Randersvej – strækningen mellem Vestre Ringgade og Hasle Ringvej

Nordlig afgrænsning: Hasle Ringvej - strækningen mellem Randersvej og Halmstadsgade og strækningen mellem Viborgvej og Herredsvej

Bodøvej og Paludan Müllersvej - strækningen mellem Bodøvej og Herredsvej samt Rydevænget, Torpevænget, Kappelvænget og Fjældevænget

Kilde: Østjyllands Politi

Manden har været fremstillet i grundlovsforhør og skal i fængsel i to uger. Hans forsvarer har dog kæret afgørelsen, men indtil landsretten tager stilling til sagen, sidder han i fængsel.

Politiets visitationszone omfatter hovedsageligt området syd for Hasle Ringvej. Kort: Politiet. Foto: Østjyllands Politi

- Anholdelsen styrker vores mistanke om, at nogle af de folk, som vi er bange for at involverede i noget alvorlig kriminalitet, faktisk også går rundt i den her zone, siger vagtchefen.

Østjyllands Politi er til stede døgnet rundt i zonen.