Visitationszone atter indført efter massevold

Den nordvestlige del af Aarhus har været plaget af voldsepisoder gennem den seneste tid. Det får nu Østjyllands Politi til at indføre en visitationszone.

Læs også Politiet patruljerer i døgndrift på ubestemt tid

Uroen kan ifølge politiet relateres til personer med tilknytning til henholdsvis Kalmargade og Trillegården, der befinder sig i zonen.

Samtidig fastholder vi sidste uges øgede patruljering og øger vores efterforskningsmæssige tryk mod de personer, som vi mistænker for at være en del af uroen. Klaus Arboe Rasmussen, chefpolitiinspektør, Østjyllands Politi

- Vi har den seneste tid oplevet flere af de her voldelige episoder i Aarhus. Som vi ser det, er der en ulmende uro mellem personer, der er tilknyttet henholdsvis Trillegården og Kalmargade, siger Klaus Arboe Rasmussen, der er chefpolitiinspektør hos Østjyllands Politi, til TV2 ØSTJYLLAND.

Politiet er der døgnet rundt

Politiet har i sidste uge været til stede i området i døgndrift i ved hjælp af den mobile politistation, og det fortsætter til den 18. marts, der er den foreløbige udløbsdato for den nye visitationszone.

00:23 VIDEO: Klaus Arboe Rasmussen fra Østjyllands Politi fortæller om situationen i det nordvestlige Aarhus. Luk video

- Vi kører den mobile station derud hver dag, og vi sætter det ind, vi synes er nødvendigt. Vi regulerer løbende de ressourcer, vi bruger, siger Klaus Arboe Rasmussen til TV2 ØSTJYLLAND.

Borgmester Jacob Bundsgaard (S) meddeler i en pressemeddelelse, at han er positivt stemt over for politiets beslutning om at indføre visitationszonen.

Kalmargade er et af de steder, hvor politiet vil være til stede i døgndrift.

- Jeg synes, det er helt rigtigt fra starten at sætte hårdt og resolut ind og vise, at vi i Aarhus ikke accepterer den slags uro og vold med brug af våden i gaderne, siger han.

Visitationszonen betyder, at politiet må visitere borgere og undersøge tøj og tasker uden af have en konkret mistanke om, at et strafbart forhold er begået af den pågældende person. De kan også undersøge køretøjer.

Visitationszonens afgrænsninger Sydvestlig afgrænsning: Viborgvej – strækningen mellem Vestre Ringgade og Hasle Ringvej

Sydøstlig afgrænsning: Vestre Ringgade – strækningen mellem Viborgvej og Randersvej

Østlig afgrænsning: Randersvej – strækningen mellem Vestre Ringgade og Hasle Ringvej

Nordlig afgrænsning: Hasle Ringvej - strækningen mellem Randersvej og Halmstadsgade og strækningen mellem Viborgvej og Herredsvej

Bodøvej og Paludan Müllersvej - strækningen mellem Bodøvej og Herredsvej samt Rydevænget, Torpevænget, Kappelvænget og Fjældevænget

Kilde: Østjyllands Politi

- Det er en reaktion på episoderne, men det er jo et håb om at stoppe det, før det udvikler sig. Vi skulle gerne undgå det niveau, vi havde for to år siden, men det er også en helt anden situation, siger chefpolitiinspektøren.

Læs også To personer ramt af skud og stukket ned

Visitationszonen omfatter Trillegården, Kalmargade, Frydenlund og Botanisk Have. Hvis man bor i området, er der ifølge Østjyllands Politi ingen grund til at tage særlige sikkerhedsforanstaltninger

- Jeg synes, man skal leve sit liv, som man hidtil har gjort det. Vi har hidtil kun set en intern uro mellem de her mennesker. Vi kører den mobile station derud hver dag, så hvis man føler sig utryg, så synes jeg, man skal komme hen og snakke med os, siger Klaus Arboe Rasmussen til TV2 ØSTJYLLAND.