Virtual reality hjælper pressede sygeplejestuderende

Når nyuddannede sygeplejersker starter i job, er der alt for mange af dem, der giver op over for arbejdspresset på hospitalerne. For hvad stiller man som sygeplejerske egentlig op, når der er ti patienter som ønsker ens opmærksomhed på samme tid?

Nu forsøger sygeplejeuddannelsen i Aarhus at ruste de studerende bedre til overgangen fra studie til job. Det sker med Virtual Reality, hvor de studerende 'spiller' sig gennem de mange daglige udfordringer.

Line Sauermilch og Pernille Kristiansen er begge nyuddannede sygeplejersker. Virtual reality har været en del af deres uddannelse i et nyt fag, der skal ruste dem bedre til at modstå stress, når de kommer ud i job.

Line Sauermilch og Pernille Kristiansen er begge nyuddannede sygeplejersker. Og snart skal de ud i en verden, der er meget anderledes end den, de kender fra skolen

- Jeg har gjort mig rigtig mange tanker i forhold til de forventninger og det pres, der ligger på os i forhold til at vi har rigtig rigtig travlt , siger Line Sauermilch til TV2 ØSTJYLLAND.

- Kan jeg leve op til mine egne og samfundets forventninger? Og laver jeg fejl, spørger hendes medstuderende Pernille Kristiansen.

Sygemeldte nyuddannede

De to kvinder er usikre på det arbejdsliv, der venter dem og det med god grund. Statistikken siger, at hele 14% af de nyuddannede har prøvet at sygemelde sig på grund af arbejdsmiljøet.

Læs også Universitet indfører nu Virtual Reality i undervisningen

- Man kan ikke undgå at tænke: Bliver det mon mig, når man tæller i klassen, hvor mange vi er? lyder det fra Line Sauermilch.

Virtual reality brillerne giver de sygeplejestuderende mulighed for at opleve, hvad det vil sige, når mange patienter kræver noget af dem samtidig.

Nyt valgfag

For at forberede de studerende bedre på det, der venter dem, har Via University College som et forsøg oprettet et helt nyt fag, der hedder ”Fra studieliv til arbejdsliv”.

- Vi ved, at mange nyuddannede sygeplejersker går ned med stress og det er jo ikke en virkelighed, vi umiddelbart kan lave om på. Det er jo et travlt og stresset og presset og effektiviseret sundhedsvæsen, siger Cathrine Sand Nielsen, der er lektor på sygeplejerskeuddannelsen ved VIA University College i Aarhus.

Læs også Sådan vil sparekniven ramme afdelingerne på AUH

- Men det vi kan arbejde med, er, at vi kan give dem nogle værktøjer, så de bedre kan holde ud at være i den travle hverdag, fortsætter hun.

Inde i virtual reality brillen kan Pernille Kristiansen se en stue med en hospitalsseng med en patient. Samtidig med at hun er ved patienten, kalder flere andre patinetr på hende og opgaven er nu at prioritere.

Som at være der

I det nye valgfag skal de studerende ved hjælp af Virtual Reality prøve, hvordan det er at være sygeplejerske, når man ikke bare skal passe 1 en men hele 11 patienter ad gangen.

- Det er sådan ret vildt, det er som om, man er der. Det er selvfølgelig lidt tegneserieagtigt, men det minder meget om en almindelig hospitalsafdeling, forklarer Pernille Kristiansen om det nye Virtual Reality fag.

Læs også I dag er det 25 år siden: To kvinder dræbt på universitet

- De ringer jo med klokkerne og så skal du prøve at prioritere, hvad der er vigtigst lige nu.

De sygeplejestuderende er udstyret med både virtual reality briller og controllere, sådan at spillet kan "mærke" hvordan de bevæger hænderne.

Det er okay at være ny

Virtual realitydelen er kun et af flere elementer i det nye fag. De studerende er også ude på en rigtig afdeling for at se, hvor sygeplejerskerne håndterer stress i dagligdagen

- Det har givet mig en ro om, at det rent faktisk godt kan lade sig gøre. Det bliver hårdt, men det kan godt lade sig gøre, siger Line Sauermilch.

Læs også Se billederne: Kapsejlads samlede 30.000 studerende til fest i Uniparken

- Jeg har fået den der tankegang med, at det er okay, ud af det. Altså at det er okay ikke at nå alt og det er okay, at jeg er ny, tilføjer Pernille Kristiansen.

Line Sauermilch og Pernille Kristiansen har begge fået job efter sommerferien. Der skal det vise sig om virtual Reality kan bruges i den virkelige verden.