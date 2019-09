Medarbejdere søges - nu tager virksomheder sagen i egen hånd

Odder har i en årrække været et populært tilflytningssted, og ikke mindst mange aarhusianere har ladet sig lokke af natur og billigere boligpriser.

De fleste af aarhusianerne har dog beholdt deres job i Smilets By, men det vil erhvervsorganisationen UdviklingOdder og netværket af lokale jern & metalvirksomheder gerne gøre noget ved.

På lørdag, den 14. september, inviterer virksomhederne i Odder for første gang alle til at gå på opdagelse bag murene i en række af områdets virksomheder.

Odder tømrer- og snedkerforretning ApS er blandt de virksomheder, der søger nye medarbejdere. Foto: Odder tømrer- og snedkerforretning ApS

Koster ordrer og kunder

Sagen er, at mange virksomheder har svært ved at finde arbejdskraft, og det gør ondt på bundlinjen.

- Cirka 60 procent af vores virksomheder har i løbet af de seneste tre år oplevet vanskeligheder ved at finde kvalificeret arbejdskraft. De har både mistet ordrer og kunder på den konto. Det vil vi gerne hjælpe dem med at gøre noget ved, siger udviklingschef i UdviklingOdder, Karsten Geertsen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Der er mange medarbejdere at hente, da omkring 6000 mennesker hver dag kører ud af Odder for at komme til deres arbejdsplads.

- Mange kommer fra Aarhus, og hvis de har et godt job der, vil de ofte beholde det og har måske ikke øjne for de muligheder, der er lokalt, siger Karsten Geertsen til TV2 ØSTJYLLAND.

De venlige mennesker i IT-virksomheden X-link søger også nye kollegaer.

Tid er også penge

Målet med initiativet er netop at synliggøre nogle af de lokale jobmuligheder. Det gælder også for lærlinge, der også er en mangelvare i Odder.

Hvorfor skal folk arbejde i Odder, når de kan få en højere løn i Aarhus?

- Det er ikke alle faggrupper, der kan få en højere løn i Aarhus, men faglærte kan typisk tjene lidt mere. De glemmer dog at regne omkostningerne ved at køre med, og de bruger også en del tid på at pendle. Den tid kan bruges på andre ting, hvis man arbejder lokalt, og måske kan man også nøjes med én bil, siger siger Karsten Geertsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Elleve af Odder Kommunes virksomheder vil lørdag slå dørene op mellem klokken 10-13.

