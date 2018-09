Viralt hit af spastikere: - Vi er stadig mennesker

- Vi er dem, folk går udenom. Vi er dem, de andre børn ikke må lege med. Vores sang og musikvideo viser, at sådan behøves det ikke være, fortæller Claus Andersen, som er spastiker fra Hobro.

De to spastikere Mulle Skoueboe og Claus Andersen har lavet hittet Grøntsagerne På Tur, der lige nu går viralt på Facebook. Selvom man er spastiker, kan man godt tåle noget røg. Det er budskabet fra den noget alternative trio, som lige nu hitter.

- Det er for at lave noget provokation angående det at være handicappet. Vi bruger de forbudte ord som spasser og grøntsag, fortæller Mulle Skovbo, som er spastiker fra Ryomgård på Djursland.

De er som os andre

Det var Mulle Skouboe, der fik idéen til at lave sangen. Hendes ønske var at lave den sammen med hendes makker Claus Andersen og sangeren Ricki Feldt, som står bag hittet ’Meloner’.

- Det har været sjovt, spændende og udfordrende. Noget andet end det, jeg normalt laver. Det er to dejlige mennesker, der er lidt halvretarderede på en god måde. De er rigtig sjove. Man har fået gode oplevelser ved at lave sangen og musikvideoen, fortæller Ricki Feldt.

Udover at have været spasserpasser, som han selv kalder det, har Ricki også lært noget af at være sammen med Mulle Skouboe og Claus Andersen.

- Jeg vil sige, at jeg har lært en masse ting. Man skal ikke være så nervøs, de er mennesker ligesom os andre. Man behøves ikke have så ondt af dem. Man kan sagtens lave jokes med dem.

Grøntsag og spasser

De to spastikeres ønske med sangen og musikvideoen var at provokere og bryde tabuet om at være spastiker.

- Spasser bliver tit brugt i forbindelse med skældsord. Jeg vil gerne nedbryde, at det er et tabu, siger Mille Skouboe og fortsætter:

- Folk bruger ofte sætningen, hvis jeg kører galt, vil jeg ikke havne som en grøntsag. Men jeg er en grøntsag, og jeg har det jo super sjovt og nyder livet.

Hun er ikke bange for selv at bruge ord som spasser og grøntsag.

- Selvom vi er nogle grøntsager, så er vi stadig mennesker med hud, hår, følelser og humor. Vi har mega meget humor. Jeg synes, det er vigtigt at sætte fokus på.

Positive tilbagemeldinger

De er begge meget overvældet over, at de har fået så mange positive kommentarer og tilbagemeldinger.

- Jeg havde forventet flere negative holdninger. Jeg er super positiv over, at den bliver taget så godt imod, fortæller Claus Andersen.

Udover at skabe provokation og debat, så håber Mille Skouboe, at den skaber grin og fest.

- Folk skal fyre den af, og de skal huske basarmen.

