Vintertiden synger på sidste vers: Måske sidste gang du skal stiller uret

Natten til søndag kan blive en af de sidste gange, vi skal stille uret tilbage for dagslysets skyld.

EU-Kommissionen og i særdeleshed præsident Jean-Claude Juncker argumenterede i september for en plan om at afskaffe vintertiden allerede fra år 2019.

- Tidsskiftet må stoppe, sagde Juncker i sin årlige tale til EU-Parlamentet i september.

I Danmark ønsker omkring 48 procent en afskaffelse, mens knap 38 procent er imod, viser en rundspørge lavet af Voxmeter for Ritzau.

Det kan hænge sammen med mindre gener, så som at børn og kæledyr ikke automatisk er indstillet på at sove en time længere.

00:57 VIDEO: Så længe vi fortsat har vinter-og sommertid, så er der er råd for at undgå depression. En forsker samler her samlet tre gode tips til at håndtere overgangen til vintertid. Indslaget er fra oktober 2016. Luk video

Det kan også være, at man har oplevet større problemer, som da en systemfejl hos Nets forårsaget af tidsovergangen betød, at 34.000 betalinger blev trukket dobbelt fra kundernes dankort i 2016.

Argumentet for bevarelse af sommertid og vintertid, eller normaltid som det egentlig kaldes, har rod i personlig sundhed.

Det giver nemlig borgere større mulighed for at fange noget sollys i dagtimerne, som især giver mening i de nordlige lande med lange mørke vintre.

En ny global undersøgelse lavet af YouGov for Velux-fonden viser, at mere end halvdelen af de 16.000 respondenter mener, at dagslys påvirker deres søvn, mens hele 63 procent siger, at solstrålerne har indflydelse på deres produktivitet.

Læs også Skift til vintertid kan føre til flere p-bøder

I samme undersøgelse påpeges det, at 18 procent angiver, at de bruger mellem 21-24 timer indendørs i vinterhalvåret.

Flere undersøgelser peger på, at netop tid tilbragt i dagslys har stor betydning for menneskelig velvære og sundhed.

På trods af dette er der bred folkelig opbakning til beslutningen om afskaffelse af tidsskift. 82 procent af 4,6 millioner adspurgte svarede i en EU-undersøgelse i august, at de var for en afskaffelse.