Vinterherberg slår dørene op - men mangler frivillige

Forestil dig at skifte din varme seng ud med et stykke pap på gaden i nattekulden.

Sidstnævnte er den situation, en række hjemløse kan finde sig i netop nu. For at undgå at hjemløse skal tilbringe natten udenfor, har Aarhus Vinterherberg netop slået dørene op.

Herberget tilbyder en ren, varm seng at sove i, en kop kaffe og et måltid mad i Mindegade 12A i Aarhus.

Tilbuddet er rettet mod udenlandske hjemløse, der ikke kan overnatte på etablerede varmestuer i Aarhus, da der kræves dansk sygesikring.

Konstant på jagt

Der dog mangler stadig en del frivillige for at vinterherberget hver dag kan være bemandet med mindst to personer i de åbne timer.

- Vi har en stor flok, der har sagt ja til at hjælp, men vi mangler fx en nattevagt på onsdag, og vi mangler også nogle stykker næste weekend. Vi er hele tiden på jagt efter frivillige, siger Søren Christensen, der er daglig leder af Vinterherberget i Aarhus.

Man kan søge om optagelse som frivillig på facebooksiden Aarhus Vinterherberg.

Kristian Würtz (S) og domprovst Poul Henning Bartholin rev søndag aften et lagen over for at markere åbningen af Aarhus Vinterherg.

Ingen skal sove udenfor

En af dem, der har valgt at tilbyde sig som frivillig, er Dia Maria Jensen, der selv har oplevet at være hjemløs.

- Jeg har prøvet at mærke, hvad det vil sige at få hjælp. Det gør en kæmpe en forskel, når man står helt alene og ikke har et tag over hovedet, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Åbningen af vinterherberget blev søndag aften markeret ved at socialrådmand Kristian Würtz (S) og domprovst Poul Henning Bartholin rev et lagen over i stedet for at klippe en rød snor.

Den symbolske handling blev overværet af flere af de frivillige i vinterherberget.

- Jeg vil gerne bidrage til, at der er ikke er nogen, der skal overnatte udenfor i kulden i Aarhus, siger Vibeke Jacobsen, der er frivillig i Aarhus Vinterherberg.

Det er Blå Kors Danmark, Kirkens Korshær, Røde Kors, Aarhus Domprovsti og Aarhus Kommune, der også i år samarbejder om vinterherberget.

Vinterherberget har åbent hver dag fra klokken 20 til 8 frem til 31. marts.