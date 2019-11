Vinterherberg slår dørene op før tid på grund af pres på varmestuer

Aarhus Vinterherberg har søndag aften slået dørene op for byens hjemløse. Og denne gang sker det før tid.

Herberget skulle egentlig først åbne senere på måneden, men på grund af stort pres på byens varmestuer har man valgt at åbne tidligere end planlagt.

01:49 Rådmanden for Sociale Forhold og Beskæftigelse, Kristian Würtz (Soc.dem), var blandt andet med til åbningen af Vinterherberget. Det foregik <em>ikke </em>ved at klippe en rød snor - men i stedet ved at rive et lagen over. Luk video

Vinterherberget er et tilbud, der er specielt rettet mod udenlandske hjemløse, der er i Danmark for en kortere periode. De kan nemlig ikke overnatte på etablerede varmestuer i Aarhus, da det kræver dansk sygesikring.

- Det er lige bidende koldt, uanset hvor man kommer fra, og det er vigtigt, at der er en dør, der står åben, så alle i Aarhus har en seng at sove i, lyder det fra Kristian Würtz (Soc.dem), der er rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse i Aarhus Kommune.

På herberget kan de hjemløse få aftensmad, morgenbrød, varm kaffe og en varm seng at sove i.

01:35 I videoen kan du få en kort rundvisning på herberget af Søren Christensen, der er leder hos Aarhus Vinterherberg. Luk video

Efterlyser flere frivillige

Det er tredje år i træk, at Kirkens Korshær, Blå Kors, Røde Kors, Aarhus Domprovsti og Aarhus Kommune går sammen om at drive vinterherberget.

Herberget har fem personer ansat svarende til to fuldtidsstillinger, men drives ellers af en række frivillige.

Jeg kan godt lide at komme herned og hjælpe til, og at man med en relativ lille indsats kan gøre en stor forskel, som man kan se med det samme. Jan Flaathen Hansen, frivillig, Aarhus Vinterherberg

En af dem er Jan Flaathen Hansen, der har været frivillig i fire sæsoner.

- Jeg kan godt lide at komme herned og hjælpe til, og at man med en relativ lille indsats kan gøre en stor forskel, som man kan se med det samme, siger han.

Med den tidlige åbning efterlyser herberget nu flere frivillige. Her er ens vigtigste opgave at gøre maden klar, skabe god stemning og sørge for, at de hjemløse får en god nats søvn.

Aarhus Vinterherberg består af 22 sengepladser og har åbent hver aften fra klokken 20.30 og til næste morgen klokken 08.30.