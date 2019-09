Vinterbadere står på spring: Populært badested gennemgår stor forvandling

1. april lukkede døren i, og siden har de mange brugere af stedet ventet utålmodigt. Badeanstalten Den Permanente i Aarhus er under renovering, men de mange forbedringer bør være ventetiden værd.

TV2 ØSTJYLLAND har fået et smugkig indenfor på stedet, der gerne skal være klar til at tage imod de flere tusinde brugere den 27. oktober.

Det lyder vildt, men der er noget, der går i sorg, fordi det er så stor livskvalitet, man får hernede. Jane Clausen, vinterbader

Her ses det tydeligt, at det ikke er småting, der er blevet arbejdet med. For de 20 mio. kroner, som projektet koster, er der tale om en stor opgradering.

- Vi har pillet det eksisterende træ af. Den konstruktion, som der var, har man kapslet ind i en ny konstruktion. Og så har det hele fået en fin finish med trædæk og skørter, siger projektchef hos entreprenøren MT Højgaard, Michael Dalsgaard Sørensen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Det roder en del på Den Permanente, men snart er byggeriet færdigt.

Går i sorg under lukning

Han håber, at man bliver færdig til tiden, og det gør de mange brugere af badeanstalten i den grad også. De ser med længsel hen imod genåbningen.

Især de 9500 vikinger i Danmarks største vinterbadeklub Jomsborg står på spring.

- Det lyder vildt, men der er noget, der går i sorg, fordi det er så stor livskvalitet, man får hernede, siger vinterbader Jane Clausen om den lukkede periode.

Lige siden allerførste åbningsdag den 27. maj 1933 har Den Permanente været et populært badested, både vinter og sommer.

På et af de tidlige billeder fra Den Permanente ses det klart, hvor populært stedet altid har været. Foto: Den Gamle By - Aage Fredslund Andersen

Haft sit eget stoppested

Stedet har sågar haft sit eget stoppested for toget, indtil Letbanen overtog strækningen mod Grenå.

- Jeg glæder mig rigtig meget, til det er færdigt ligesom de 9500 andre medlemmer, siger bestyrelsesmedlem i Jomsborg, Jørgen Nybo, til TV2 ØSTJYLLAND.

Jørgen Nybo tror, at det er godt for folkesundheden, at der findes et sted som Den Permanente. Han tror, at der bliver sparet en halvsnes psykologer, når folk kan komme ud og vinterbade.

Arbejdet med at renovere badeanstalten har givet entreprenøren MT Højgaard et par uforudsete udfordringer.

Man havde for eksempel undervurderet bølgerne fra Molslinjens hurtigfærge, som gav håndværkerne problemer.

Dette skulle der dog være styr på nu, så man satser på at åbne som planlagt i slutningen af oktober.

Udsigten fra saunaen er imponerende, og et sted mange af vinterbaderne med garanti glæder sig til at sidde igen.