Vindmøller i Brians baghave lyder som en tørretumbler: Nu bliver de endnu større

I et hjørne af Randers Kommune står der 30 vindmøller.

Planen er, at de 30 vindmøller på 126 meter skal pilles ned og erstattes af 46 større vindmøller. De vil hver have en højde på 150 meter.

Randers Kommune har nemlig en drøm om, at knap 90 procent af kommunens elforbrug kan komme fra vindmøller.

Lyder som en tændt tørretumbler

Brian Bugge bor i Sødring, og han er nabo vindmøllerne. Han kan godt lide lidt tanken om vindmølleenergi.

Men han kan ikke lide støjen fra vindmøllerne. Og han frygter, at det bliver værre, når vindmøllerne bliver flere og større.

Brian Bugge og hans kone købte huset i Sødring i 1999. Siden er der blevet opført 30 vindmøller i nærheden af huset. Nu vil Randers kommune tage de 30 vindmøller ned og opføre 46 større vindmøller.

- Der kan være dage, hvor det lyder som om, at vi har glemt at slukke for tørretumbleren, siger Brian Bugge til TV2 ØSTJYLLAND.

Det er især familiens nattesøvn, det går ud over.

- De støjer ret meget. Vi bliver vækket flere gange i løbet af en nat. Når man først falder i søvn klokken 03.00, så er der ikke meget energi tilbage, når man skal op klokken 06.00, siger Brian Bugge.

Man burde give os, der bor her muligheden for at flytte herfra. Den mulighed har vi ikke, fordi vores huse er blevet så lidt værd.

Han synes ikke, at der bliver taget hensyn til vindmøllernes naboer.

- Man burde give os, der bor her muligheden for at flytte herfra. Den mulighed har vi ikke, fordi vores huse er blevet så lidt værd, at vi er teknisk insolvente, siger Brian Bugge.

Støjen skulle blive mindre

Byrådet i Randers Kommune har godkendt, at de 46 nye vindmøller bliver stillet op.

Borgmester i Randers kommune, Torben Hansen (S), har forståelse for, at det øgede antal vindmøller giver beboerne en anderledes oplevelse af det område, de bor i.

Men rent faktisk - siger han - bliver støjen i den sydlige del af området lavere, end den er i dag.

- Vindmøllerne bliver hele tiden bedre. Ifølge det, som vi har fået at vide gør det, at støjen skulle blive mindre, end den er i dag, siger Torben Hansen.

Ifølge ham er alle love og regler overholdt i den her sag.

- Vi har en forpligtelse til at sørge for, at der er planlægningsgrundlag, og der er 29 ud af byrådets 31 medlemmer, der bakker op, siger Torben Hansen.

Derudover peger borgmesteren på, at dem, der står for projekterne, løbende har været i løbende kontakt med naboerne.

- Så jeg synes, at vi har gjort alt, hvad vi kan, siger Torben Hansen.

Beslutning baseret på modelberegninger

Naboerne - herunder Brian Bugge - mener, at politikerne har taget deres beslutning baseret på modelberegninger.

- Det er teoretiske målinger. Der er langt mere støj, end de påstår. De har aldrig målt noget faktuelt herude. Det er jo ikke sådan, at de stiller op herude og måler, hvordan støjen reelt er, siger Brian Bugge.

Her forholder borgmesteren sig til de støjtal, der er blevet fremlagt i den sag, som byrådet er blevet forelagt.

- Der var 30 vindmøller i forvejen. Nu bliver de pillet ned, og så kommer der nye op. Det kommer til at vare nogle år. Og de vil give mindre støj, siger Torben Hansen.

Kan opstilles andre steder

Naboerne til vindmøllerne i Sødring er langtfra de eneste, der er generet af vindmøllers højlydte susen.

- Mit indtryk er, at der er rigtig mange mennesker, der er generet af vindmøller i en eller anden grad, siger formand for foreningen ’Naboer til kæmpevindmøller’, Henriette Vendelbo.

Foreningen arbejder for at sikre berørte naboer til vindmøller mod støj og skyggekast fra de høje energikilder.

- Der er ingen grund til, at borgere skal generes af støjen, som de bliver nu. Vindmøller kan opstilles andre steder end tæt på naboer, siger Henriette Vendelbo.

Det er Wind Estate, der vil stille de 46 vindmøller op. I øjeblikket venter Wind Estate på at få statsstøtte til vindmøllerne. Men tilladelsen fra Randers Kommune er altså i hus.

