Vindmølledrama: - Vi bliver uretfærdigt behandlet

Alle landets kommuner skal arbejde for at blive mere bæredygtige, og det vil Norddjurs Kommune blandt andet opnå ved at skifte nogle mindre vindmøller ud med nogle større og mere effektive.

I alt 12 nye møller skal erstatte de 11 nuværende, der hver rager 92 meter op i luften tæt ved Randers Fjord.

De nye møller bliver næsten dobbelt så høje, nemlig 180 meter, og bliver nogle af landets højeste.

Til sammenligning er skorstenen på Studstrupværket 190 meter.

Lige nu står 11 vindmøller på marken. Snart er det tolv - og så er de dobbelt så høje som dem, der står der nu.

Det er en skam

Men udsigten til de nye kæmpevindmøller vækker ikke just glæde blandt beboerne i området.

Jan Christensen har i dag udsigt til de eksisterende møller.

Jeg synes virkelig, det er en skam for et stykke enestående natur, som ikke findes i denne udformning andre steder i Danmark. Jan Christensen, nabo til vindmøllerne

Han mener, det vil ødelægge området, hvis der kommer nogle nye, der er dobbelt så høje.

- Jeg synes virkelig, det er en skam for et stykke enestående natur, som ikke findes i denne udformning andre steder i Danmark, siger Jan Christensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Anker Boje bor også tæt på møllerne.

- Det kommer til at kunne ses rigtig langt væk, siger Anker Boje.

Her kan du se, hvor kæmpevindmøllerne skal ligge. Det er altså lige på grænsen til Randers Kommune.

Bor i den forkerte kommune

Ud over at være nabo til møllerne er Anker Boje også byrådsmedlem i Randers Kommune for Socialdemokratiet.

Han har skrevet et brev til sin partifælde i Norddjurs Kommune, Borgmester, Jan Petersen.

Her har han skrevet, at de meget gerne vil kunne stille nogle spørgsmål om sagen til byrådet i Norddjurs Kommune i spørgetiden inden et byrådsmøde.

Det er et demokratisk problem. Anker Boje, nabo til de kommende kæmpevindmøller

De to mænd vil nemlig gerne gøre politikerne opmærksomme på deres synspunkt. Men svaret er nej.

Det er nemlig kun beboere i kommunen, der kan stille spørgsmål, og Anker og Jan er begge bosat i Randers Kommune.

- Politikerne i Norddjurs Kommune skal også høre vores historie. Vi kommer jo trods alt til at bo tættest på møllerne. Det er et demokratisk problem, siger Anker Boje.

Det er sådan, reglerne er

Borgmesteren i Norddjurs Kommune, Jan Petersen, påpeger at det er sådan reglerne er.

- Det har intet at gøre med, at vi ikke vil snakke med dem. Men det ville kræve, at vi vedtager et nyt regelsæt, siger borgmesteren.

Norddjurs borgmester henviser til et borgermøde i næste måned, men Jan Christensen og Anker Boje vil meget gerne snakke direkte med politikerne i Norddjurs.

En mulighed de altså ikke har, fordi de bor i nabokommunen.

Ejendomsværdien falder

Ifølge Henriette Vendelbo er det et stort problem, at borgerne på den anden side af kommunegrænsen ikke kan klage.

Hun er formand for foreningen 'Naboer til Kæmpevindmøller' og er selv bosat i Norddjurs Kommune.

- Til et borgermøde er det ikke alle politikere, der dukker op. De møder altså ikke de borgere, der har brug for deres hjælp, siger hun.

Og det skal de, mener hun. For det kan have store konsekvenser, hvis vindmøllerne bliver bygget tæt på ens bolig.

- Ens ejendom kan jo falde i værdi. Derfor synes jeg ikke, at landvindmøller skal bygges tæt på naboer, siger Henriette Vendelbo.

Borgmesteren i Norddjurs Kommune mener dog, at det er vigtigt at huske på, at vindmøllerne blot erstatter nogle vindmøller, der er der i forvejen.