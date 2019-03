Vinderne af 'Nybyggerne' kan slet ikke vente med at flytte til Randers

Ida og Mads fra gult hus løb med sejren i 'Nybyggerne' og kan nu kalde sig ejere af et hus i Randers til en værdi af 2,6 millioner kroner.

Parret, der i dag bor i København, glæder sig til at flytte til det jyske. De er begge oprindeligt fra Thy, og de har længe vidst, at de før eller siden skulle hjem til Jylland.

Det bliver så nu.

Randers ligger lige i smørhullet af, hvor deres venner og familie bor. Og da parret lige har startet deres egen virksomhed sammen, er tidspunktet det helt rette.

- Ideelt set vil vi flytte ind i morgen, lyder det fra Ida Holm, mens Mads drikker en Thy Classic.

I syv uger har tre par knoklet for at færdigbygge og indrette deres drømmebolig i den femte sæson af 'Nybyggerne'. Det fjerde par måtte udgå efter de første fire programmer.

Passion for japansk livsstil

Parret i det gule hus har kørt en særlig stil gennem alle rum med et miks af japansk og nordisk.

Mads Taiki Pedersens japanske rødder kan blandt andet ses i rispapirlamperne og te-rummet med den særlige japanske madras.

Te-rummet. Foto: Metronome / TV 2

I løbet af de ni programmer valgte dommerne Ida og Mads som vindere af ugekonkurrencen fire gange.

I den sidste konkurrence var præmien et rejsegavekort på 20.000 kroner, og de var ikke i tvivl om, at turen selvfølgelig skulle gå til Japan.

Lourdes og Nicolai fra grønt hus vandt også fire ugepræmier, men i finalen udpegede seerne Ida og Mads som de bedste nybyggere.

Rolige, jyske sind

Parret i det gule hus havde overvejet at melde sig til programmet i flere år. Men det afskrækkede dem, at de skulle være på tv, for de er ikke ligefrem "tv-typerne", lyder det fra det unge par.

Deres rolige, jyske sind egnede sig ikke til at stille sig frem på den måde, tænkte de.

Men heldigvis overvandt de frygten og meldte sig til.

- En uge inden var Mads ved at få kolde fødder, fordi vi var bange for, at vi ville falde igennem, siger Ida Holm, der frygtede, at deres håndværksmæssige færdigheder ikke ville række.

Hus med skønhedsfejl

De kan da også tydeligt se, at deres håndværk har udviklet sig fra uge til uge. Soveværelset var deres første rum, og her ved de allerede nu, at de vil lave nogle ændringer.

Soveværelse. Foto: Metronome / TV 2

Det hjemmelavede garderobeskab i MDF-plader med de skæve kanter er de slet ikke tilfredse med. I resten af huset er der også skønhedsfejl, som kan minde dem om, at det ikke er hvilket som helst nybyggeri, de er flyttet ind i.

- Soveværelset har vi haft det stramt med, fordi vi lige skulle ind i det. Men når jeg kigger på de andre rum, elsker jeg dem, siger Ida Holm.

Gladest er de for køkkenalrummet og glasdøren ind til kontoret, som var en stor investering.

Stue. Foto: Metronome / TV 2

Nu skal de sidste praktiske ting omkring skødet blot falde på plads, og så er Ida og Mads parate til at bestille en flyttebil og starte deres nye tilværelse i Randers.