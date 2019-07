Vind fra vest betyder ingen badedyr i Østjylland

Selvom kalenderen siger sommer, og vi allerede har haft tropiske sommerdage, så er der god grund til at være opmærksom, hvis man tager en tur til stranden. Det gælder særligt i vores landsdel, når vinden kommer fra vest, som den gør i dag.

Læs også Dagen derpå: Sådan kører letbanen i dag

- Det er den kraftige vind fra vest. Det skaber en række farlige situationer. Den farligste er, når børn eller voksne driver til havs på badedyr eller baderinge, forklarer livredder ved Saksild Strand Jonas Helbo til TV2 ØSTJYLLAND.

Jonas Helbo fortæller, at der også er en tendens til, at badegæster følger efter badegenstande, som vinden tager.

- Når de mister et badedyr, så svømmer de efter det, og så kommer de for dybt ud og bliver trætte, siger han.

Hvis der er fralandsvind, så skal man lade badedyr, bolde og lignende blive inde på stranden. Jonas Helbo, Livredder, Saksild Strand

Der er en god tommelfingerregel, som man som strandgæst kan skrive sig bag øret.

- Man kan kigge på livreddertårnet. Vi har tre flag. Hvis vi sætter det gule flag op, så skal man være særligt opmærksom på noget. Det sætter vi altid op, når der er fralandsvind, forklarer Jonas Helbo.

00:46 VIDEO: Hør Jonas Helbo fortælle om de forbehold, man bør tage ved stranden under vestenvind. Luk video

Han siger desuden, at man altid er velkommen til at spørge en livredder til råds, hvis man er i tvivl om flagenes betydning.

Og der er særligt en ting, som det gule flag skal minde strandens gæster om.

- Hvis der er fralandsvind, så skal man lade badedyr, bolde og lignende blive inde på stranden eller faktisk bare lade dem blive hjemme. Det er ikke besværet værd at tage dem med, siger Jonas Helbo.

Han henviser desuden til, at man generelt skal huske på TrygFondens fem baderåd.

- Det er ikke rigtigt muligt for folk at komme ind til land igen. Er man alene på stranden, så har man ikke mulighed for at få hjælp. Derfor er det vigtigt, at man tager på stranden sammen med nogen, der kan holde øje, tilføjer Jonas Helbo.

De fem baderåd fra TrygFonden Kystlivredning 1) Lær at svømme Når du kan svømme, kan du ofte redde dig selv og andre fra at drukne. Vælger du at gå i vandet, selvom du ikke kan svømme, bør du finde et sted, hvor du kan bunde, og hvor vandforholdene er rolige. 2) Gå aldrig alene i vandet Når I er flere, kan I holde øje med hinanden og reagere hurtigt, hvis noget går galt. Det giver større sikkerhed for alle. Undgå farlige lege i vandet og råb aldrig om hjælp for sjov. 3) Læs vinden og vandet Brug dine øjne og din sunde fornuft, før du bader. Tjek vandets dybde og strømforhold og hold øje med vindens retning. Ved fralandsvind driver badedyr, gummibåde og luftmadrasser hurtig til havs. Der er også øget risiko for brandmænd. Ved pålandsvind er der øget risiko for revlehuller med kraftig udstrømning. 4) Lær stranden at kende En ny strand kan være fuld af overraskelser, der ikke kan ses med det blotte øje. Spørg de lokale eller en livredder om strandens særlige forhold, før du går i vandet. Passerer der en hurtigfærge, der kan give store bølger? Er stranden kendt for at være meget stejl, så der hurtigt bliver dybt? Er der moler eller høfder, som påvirker strømmen? I udlandet skal du også være opmærksom på undersøiske rev eller farlige dyr. Læs også altid strandens oplysningsskilte.

5) Slip ikke børnene af syne Hold dig tæt ved dine badende børn, så I kan se og høre hinanden, og du kan nå at gribe ind, hvis det bliver nødvendigt. Selv større børn, der svømmer godt i en svømmehal, kommer nemt i vanskeligheder i mødet med havets strøm og bølger. Hold derfor godt øje med børn og sørg for ikke at blive distraheret.

Lad vinden vinde

Hos TrygFonden har de nogle helt generelle råd til, hvordan man skal forholde sig, hvis vinden tager til, mens man er på vandet.

- Hvis man oplever, at man blæser afsted, når man for eksempel ligger på en luftmadras. Så anbefaler vi, at man bliver liggende og signalerer om hjælp på land. Man skal ikke begynde at svømme mod land selv, siger uddannelsesleder i Trygfondens Kystlivredning Michael Iwersen til TV2 ØSTJYLLAND.

Har man noget, der flyder til havs, så skal man ikke svømme efter. Michael Iwersen, uddannelsesleder, Trygfonden

Ligeledes har han en anbefaling til, hvordan man skal forholde sig, hvis ens badedyr eller luftmadras stikker til søs, når vinden er kraftig.

- Har man noget, der flyder til havs, så skal man ikke svømme efter. Ring gerne 114, hvis der ikke er en livredder, så politiet ved, at der ikke er nogen, der er svømmet efter genstanden, siger Michael Iwersen.

Læs også Højsæson for sælunger på strandene: - Lad dem være

Det bedste råd fra uddannelseslederen stemmer overens med livredderens.

- Står man på Saksild Strand i dag, så skal man ikke tage badeudstyr med til stranden.