Villavej satte julelys op i flere dage: Se det hele blive tændt

Den 1. december nærmer sig, og julen står for døren, og med julemåneden kan julestemningen med retfærdighed begynde at indfinde sig.

Som en tyvstart var tusindvis af mennesker samlet på en almindelig villavej i Hinnerup for at se noget, der til gengæld var langt fra almindeligt. Hele gaden bliver nemlig hvert år lyst op af julelys den 30. november.

- Jeg er kommet her, fordi det er utrolig unikt i forhold til mange andre steder. Det er en hel gade, der lyser sig op klokken otte, siger Michael Andersen, der var en af de mange tusind fremmødte til begivenheden, til TV2 ØSTJYLLAND.

Der er ingen, der har tal på, præcis hvor mange lyskæder, der bliver tændt på Fredensgade i Hinnerup, men der er svært at overdrive. Det bliver nemlig større for hvert år, der går.

Det startede som en konkurrence, men i dag er der kun vindere på Fredensgade

- Vi flyttede herned for 21 år siden, og der var et par huse, der havde lagt en lyskæde ud foran deres hus. Så lagde vi også en lyskæde ud, og så blev vi inviteret ud i den lille forening, vi dannede, der hedder Fredens Jul, og så blev det en lille konkurrence om, hvem der pyntede sit hus bedst, siger Kirsten Melchior Jørgensen, der er en af beboerne på Fredensgade.

En tradition med 20 års udvikling

Men den venskabelige konkurrence blev hurtigt større, og i dag er det blevet noget af det, der definerer Fredensgade.

Det er blevet til en højtid før højtiden på Fredensgade, når julelyset bliver tændt.

- I november måned går der nu et katalog rundt, hvor vi bestiller lyskæder fælles, og så kommer der en lastbil og leverer vores bestillinger, siger Kirsten Melchior Jørgensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Christoffer Agerbo, der bor på vejen, aldrig oplevet en 30. november, der ikke var præget af tusindvis af både julelys og gæster. Traditionen er nemlig over 20 år gammel.

Gadelygterne er også pyntet til den særlige lejlighed.

- Som lille var det ikke noget, jeg stillede spørgsmålstegn til, men som man voksede op og indså, at det ikke lige var alle, der gjorde det her, så virkede det lidt underligt. Men for mig har det her været ren hygge hele livet igennem, siger den 18-årige beboer på villavejen.

Så mange tusind lyskæder kræver sit forarbejde, men det er kun ekstra motivation for naboerne.

- Forberedelserne går i gang lige efter sommerferien. Der begynder man at tænke på, hvad man godt kunne tænke sig at få lavet. En måneds tid senere kommer de første kataloger, og så kan man begynde at finde ud af, hvad man vil, siger Peter Schmidt, der bruger cirka tre dage på at sætte lys op på og omkring sit hus.

Hinnerup Garden står for julemusikken, så alle kan komme i stemning.

Og det hårde arbejde går ikke ubemærket hen. Sidste år kom der hele 70.000 mennesker og så på, da vejens julelys blev tændt.

- Jeg tror, det er så stort, fordi det er så unikt, som det er. Der er juletræstænding, julemand og alle vil gerne ned og se det, siger Michael Andersen til TV2 ØSTJYLLAND.

Peter Schmidt bruger tre dage på at sætte pynten op.

Når lyset bliver tændt, starter både fyrværkeri og musikken. Hinnerup Garden spreder julestemning i julemandskostumer, og ingen er i tvivl om, at julen er kommet.

- Det er specielt at se hele nabolagets og publikums reaktion og se, hvordan hele gaden bare kommer til live i forhold til den ellers lige nu meget mørke gade, siger Christoffer Agerbo.