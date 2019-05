'Vildt mange ulovlige valgplakater': Disse fire partier er værst

- Det er vildt, hvor mange valgplakater der er hængt ulovligt op.

Så kort og kontant lyder det fra chef for drift og myndighed i Aarhus, Kim Gulvad Svendsen.

Mandag morgen var status 300 nedtagne plakater, og flere står for skud.

Læs også Ulovlige plakater rives nu ned: Kæmpe regning på vej til synderne

- Vi har fået omkring 150 borgertip via vores app om andre plakater, som vi ikke har fået kigget på endnu, fortæller Kim Gulvad Svendsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Den foreløbige opgørelser viser, at fire partier er de værste syndere.

Valgplakater må ikke hænges op: på eller over motorveje, motortrafikveje og disse vejes rampeanlæg,

i midterrabatter, rundkørsler, midterøer og lign. på strækninger, hvor den tilladte hastighed er over 60 km/t.,

i midterrabatter, rundkørsler, midterøer og lign. på strækninger, hvor den tilladte hastighed midlertidigt er nedsat til 60 km/t. eller derunder,

på samme indretning som autoriseret afmærkning, herunder færdselstavler, vejvisningstavler eller lignende vejudstyr,

på højspændingsmaster, transformerstationer, kabelskabe og lignende,

nærmere end 0,5 meter fra kørebanekant eller 0,3 m fra cykelstikant målt fra den nærmeste kant af valgplakaten,

lavere end 2,3 m direkte over fortov eller cykelsti målt fra nederste kant af valgplakaten,

højere end 1,5 m under laveste strømførende ledning målt fra øverste kant af valgplakaten, eller

på en sådan måde, at valgplakaten kan medføre skader på eller ændringer af vejtræer eller master til vejbelysning, hegn og indretninger til forsyningsvirksomhed. Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriet

Især på de store indfaldsveje

Flest ulovlige plakater står Venstre for, og på de følgende knap så flatterende topplaceringer kommer De Radikale, Enhedslisten og Socialdemokratiet.

- Det er ret massivt, og især på Ringvejen og de store indfaldsveje har der været mange ulovlige, siger Kim Gulvad Svendsen.

Regningen for kommunens omkostninger ved nedtagningen deles mellem partierne ud fra, hvor mange ulovlige de havde oppe. Kim Gulvad Svendsen, Aarhus Kommune

Aarhus Kommune har sat Verdo på opgaven med nedtagningen, og afdelingschefen venter, at deres arbejde står på nogle dage endnu.

Regningen ender hos partierne.

- I gennemsnit koster det 300 kr. pr. plakat, der skal tages ned. Regningen for kommunens omkostninger ved nedtagningen deles mellem partierne ud fra, hvor mange ulovlige de havde oppe, forklarer afdelingschefen, der har oplevet, at et dobbeltvalg har haft betydning for antallet, har Kim Gulvad Svendsen tidligere fortalt.

Måske for kringlede regler?

Hos Venstre i Aarhus er bestyrelsesformanden af gode grunde træt af førstepladsen, ingen gider have.

- Det er lidt en gåde, hvorfor det er sket. Vi har at gøre med frivillige og almindelige mennesker, som vil hjælpe i den gode sags tjeneste. De har nok ikke altid været lige opmærksomme på, om de overholder loven, siger Venstreformanden Susanne Green til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Pia ramt af besparelser: Maven smadret efter manglende information

Hun forsikrer ellers om, at partiet har gjort meget for at informere ophængerne om reglerne.

- Måske er de for kringlede? Til næste kommunalvalg må vi informere, informere og informere, siger Susanne Green.

Jeg synes, at det ville være unfair, hvis Venstre i Aarhus får regningen, for der hænger jo også plakater for mange andre kandidater end lige de lokale. Susanne Green, bestyrelsesformand Venstre i Aarhus

Hvem regningen ender hos, er formanden på nuværende tidspunkt ikke klar over.

- Jeg synes, at det ville være unfair, hvis Venstre i Aarhus får regningen, for der hænger jo også plakater for mange andre kandidater end lige de lokale, lyder det fra bestyrelsesformanden.

Hængte plakater for tidligt op

TV2 ØSTJYLLAND har tidligere fortalt om flere politikere, der hængte plakater ulovlige op. Flere tog forskud på ophængningen lørdag den 11. maj, hvor de først måtte sidde i lygtepælene fra kl. 12.

I Silkeborg Midtby kunne man allerede lørdag formiddag se ansigterne på Kristian Pihl Lorentzen, Kristian Jensen og Gitte Willumsen fra Venstre.

00:49 VIDEO: Både hos Dansk Folkeparti og Radikale Venstre har politikere oplevet, at bannere og valgplakater er stjålet, rykket ned og brændt af. Luk video

Det gjorde Thomas Jensen fra Silkeborg, der opstiller for Socialdemokratiet, TV2 ØSTJYLLAND opmærksom på.

- Det er jo ulovligt, og Venstre er jo bagud i meningsmålinger, og så tror de, at de på den her måde kan snyde vælgerne, så der ikke er plads de gode steder til andre partier, sagde han til TV2 ØSTJYLLAND lørdag.

Skaber politikerlede

Han synes derudover, at de på den måde er med til at øge politikerleden i Danmark.

- Det, der er ekstra beskæmmende, er, at det er Venstres vejordfører, der bryder loven. Det gælder for alle andre, men ikke for dem. Det er med til at skabe politikerlede – især også, når Venstres kronprins gør det, lød det fra Thomas Jensen.

Læs også DF'er kritiserer valgplakater med arabisk skrift - det er der dog ét problem med

Kristian Jensen er næstformand i Venstre. Kristian Pihl Lorentzen er transportordfører, og Gitte Willumsen er medlem af Plan- og Vejudvalget i Silkeborg Kommune.

Sidstnævnte har tidligere sagt til TV2 ØSTJYLLAND, at hun er rigtig træt af det.

- Det undrer også mig, at de hænger der allerede. Det er ikke noget, jeg har organiseret. Jeg har sagt til mine folk, at de skulle hænges op klokken 12 - ikke tidligere, sagde Gitte Willumsen (V).