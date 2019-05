Vild med dans-veteran takker personalet på Skejby efter kones fødsel

- Både Nana og jeg vil gerne sende en kæmpe stor tak til personalet på Skejby hospital. I er så dygtige, at man kun kan have den dybeste respekt for jer alle.

Sådan skriver den aarhusianske danser Mads Vad, efter at han og hustruen, Nana Strand, i denne uge er blevet forældre til en lille dreng.

- Det er det største, der nogensinde er sket for os. Nana, du er den sejeste i hele verden, skriver danseren videre.

På sin facebookside har Mads Vad postet dette billede af sin nyfødte søns hånd.

Uudholdelig tanke

Mads Vad vil ikke være at finde blandt de professionelle dansere, når 'Vild med dans' blænder op for endnu en sæson til efteråret.

Den 34-årige danser har nemlig valgt at holde en pause fra tv-programmet.

- Tanken om at skulle efterlade ham og Nana alene i Aarhus i tre-fire måneder, kan jeg slet ikke leve med. Jeg har derfor skullet mærke efter, og det vigtigste lige nu er at kunne være verdens bedste far, når han kommer til verden, sagde Mads Vad tidligere på året til TV 2.

Til venstre: Mads Vad under sin første sæson af 'Vild med dans' i 2006 sammen med skuespilleren Liv Corfixen. Til højre: Molly Egelind og Mads Vad under semifinalen af 'Vild med dans' 2018. Foto: Scanpix/Henrik Ohsten/TV 2

Bonus-sæson

Mads Vad er en sand veteran i danseuniverset, og i løbet af sine 13 sæsoner i 'Vild med dans' kan han tænke tilbage på to førstepladser, to andenpladser og to tredjepladser.

Det var også under 'Vild med dans' i efteråret, hvor han nåede til finalen med skuespilleren Molly Egelind, at han fandt ud af, at hustruen var gravid.

Han skulle dog have de sidste shows overstået, før han kunne tænke en sæson frem.

Udover at have været en fast del af 'Vild med dans' driver han også en danseskole i Aarhus med afdelinger i flere byer.

Mads Vad og hustruen Nana blev gift i juli 2018. De har besluttet, hvad sønnen skal hedde, men vil gerne vente med at offentliggøre navnet. Foto: Privatfoto