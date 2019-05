Vild fodboldfest i vente: Alt udsolgt til topbrag i Silkeborg

9.411.

Så mange tilskuere var på plads, da JYSK Park blev åbnet i 31. juli 2017 med en kamp mod AGF.

Den rekord står nu for fald.

Således kunne Silkeborg IF mandag aften melde alt udsolgt til topkampen mod Viborg tirsdag klokken 19:00.

– Vi var godt klar over, at det var en kamp, som ville sætte sæsonrekord. Men udsolgt havde vi slet ikke turdet drømme om. Vi er superglade for, at silkeborgenserne bakker os op så massivt, som tilfældet er. Nu handler det om at få en fest tirsdag aften – og ikke mindst tre uhyre vigtige point til SIF, siger Silkeborg IF’s administrerende direktør, Kent Madsen til klubbens hjemmeside.

Klubben skriver endvidere at billetsalget for alvor tog fart, efter Silkeborg IF bankede Thisted med hele 5-0 i den seneste runde. Målet var at få 6.000 på stadion, men det mål er altså nu slået med flere længder.

– Personligt var jeg i tvivl om målsætningen. 6.000 lød af meget. Men de silkeborgensiske fodboldfans har gjort tvivlen til skamme. Godt gået, Silkeborg, siger Kent Madsen.

Silkeborg IF fører i øjeblikket 1. division med ét point ned til Viborg på andenpladsen. Vinderen af rækken sikrer sig en plads i Superligaen. Der resterer tre runder af sæsonen.