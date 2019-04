Vild biljagt: Teenagepige flygtede fra politiet med 200 km/t

Torsdag udviklede en færdselskontrol på Silkeborg-motorvejen vest for Aarhus sig yderst dramatisk. Ved Galten overhalede en blot 17-årig pige en civil politi-videobil med 167 km/t.

Da politibilen satte udrykningen på, trådte pigen på speederen og tog flugten. Først omkring 10 km senere blev hun standset.

Det plejer ikke at være en 17-årig pige, som kører sådan. Under alle omstændigheder er det vanvittigt – både at køre så stærkt og stikke af. Heine Hansen, Østjyllands Politi

- Farten røg op på 200 km/t. Flere patruljebiler blev tilkaldt for at få bilen standset, oplyser Østjyllands Politi.

- Ved motorvejens afslutning ved Brabrand lykkedes det politiet at få spærret vejen for den unge bilist, der i et sidste flugtforsøg bakkede ind i en politibil, inden hun og hendes 16-årige veninde ved siden af blev hevet ud af bilen af ordensmagten og anholdt, lyder det videre.

Plejer ikke at være en 17-årig pige

Hos politiet er vicepolitiinspektøren i færdselsafdelingen rystet over kørslen, som han betegner som usædvanlig.

- Min umiddelbare tanke er, at den er speciel. Det plejer ikke at være en 17-årig pige, som kører sådan. Under alle omstændigheder er det vanvittigt – både at køre så stærkt og stikke af, siger Heine Hansen fra Østjyllands Politi til TV2 ØSTJYLLAND.

Den 16-årige passager blev løsladt kort efter, at det lykkedes betjentene at stoppe flugtbilen. Den 17-årige fører står derimod til anderledes store konsekvenser.

Hun havde intet kørekort og bliver sigtet for at køre uden, ligesom der formentlig venter flere øvrige sigtelser og muligvis et erstatningskrav for de skader, hun lavede på patruljebilen.

Brug for fokus på fart

- De 167 km/t giver normalvis en betinget frakendelse af kørekortet, men i sådan en sag her vil vi nok gå efter en ubetinget frakendelse i to år. På grund af farten på 200 km/t og eftersættelsen, siger vicepolitiinspektøren.

Høj fart er den hyppigste årsag til trafikulykker med dræbte og alvorligt tilskadekomne, og det går ikke bare ud over føreren selv, men også andre trafikanter. Heine Hansen, Østjyllands Politi

Heine Hansen mener, at torsdagens færdselsindsats viser, at der fortsat er brug for at holde fokus på fart:

- Høj fart er den hyppigste årsag til trafikulykker med dræbte og alvorligt tilskadekomne, og det går ikke bare ud over føreren selv, men også andre trafikanter. Torsdagens resultater viser, at der fortsat er alt for mange, der kører for stærkt, så vi fortsætter selvfølgelig med vores målrettede indsatser fremadrettet.