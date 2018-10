Vil skabe tryghed: Mobil politistation rykker ud efter masseslagsmål

En stor flok tæskede ifølge vidner løs på hinanden midt på gaden foran en spillehal på vejen Ekkodalen i det vestlige Aarhus mandag eftermiddag. Nu kører politiet den mobile station ud i området.

Her vil den stå i dag mellem kl. 13-16.

- Så kan de folk, der føler sig utrygge eller dem, som muligvis ved noget om slagsmålet, komme hen og tale med os, siger kommunikationsrådgiver hos Østjyllands Politi, Janni Lundager, til TV2 ØSTJYLLAND.

I forbindelse med slagsmålet har politiet samtidig valgt at fremstille en 21-årig mand i retten. Han er sigtet for kvalificeret vold.

Ekkodalen, hvor masseslagsmålet fandt sted, ligger i det vestlige Aarhus mellem Ringvejen og Ringgaden nær Paludan Müllers Vej. Foto: Google Maps

Slog med siden af en økse

- Han er sigtet for at have slået en 19-årig mand flere gange på venstre arm med siden af en økse, siger Janni Lundager.

Under urolighederne, der helt præcist fandt sted på hjørnet af Ekkodalen og Hammerhusvej, anholdt politiet fem personer.

De er sigtet for overtrædelser af våbenloven og er blevet løsladt efter endt afhøring.

Politiet fik anmeldelsen om uroen kl. 15.14 og rykkede talstærkt ud.

Spærrede vejen

- Vi var mange derude. En indsatsleder, en efterforskningsleder og patruljer, sagde vagtchef Flemming Lau ved Østjyllands Politi mandag til TV2 ØSTJYLLAND.

I timerne efter slagsmålet holdt politiet Ekkodalen spærret for med hunde at lede efter spor. Politiet var samtidig mandag aften synligt til stede flere steder i Aarhus for at forhindre eventuelle yderligere uroligheder.

Umiddelbart er der intet, som tyder på, at de involverede i masseslagsmålet er banderelaterede.

- Vi har ingen oplysninger om, at det her relaterer sig til bestemte grupperinger, lød det mandag fra vagtchefen.