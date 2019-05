Vil du være købmand på en lille ø? Nu har du chancen

Har du altid drømt om et liv med masser af fred og ro og højt til loftet? Og et job, hvor du kun har travlt et par måneder om året? Så er chancen der nu.

Posten som Tunøs købmandspar er nemlig ledig fra årsskiftet. Tunø-Fonden, der ejer købmandsbygningen med inventar og står for alle investeringer, forsøger nu at sælge tjansen.

- Det kan godt være svært, men vi har faktisk fået et par seriøse ansøgninger, men vil gerne have flere, siger formanden for fonden, Jørgen Hastrup, til TV2 ØSTJYLLAND.

- Alt det kræver er lidt penge på lommen for at stille sikkerhed og garanti over for Dagrofa, fortsætter han.

Men så er mulighederne også uanede, mener Jørgen Hastrup. Han synes, at der er meget godt med i pakken.

Købmandsbutikken er blevet renoveret for flere mio. kr. de seneste år. Foto: Privat

60.000 turister om året

- Man skal ikke investere i udstyr, vi ejer alting lige fra pappresseren til kasselinjen. Og butikken er totalrenoveret. De seneste år er der smidt tre-fire mio. kr. efter den.

Ud over selve butikken hører der en privatbolig med til købmandsparret, ligesom fondens formand også påpeger de gode ting ved at bo på Tunø.

Man får virkelig travlt om sommeren, imens man må indskrænke sig lidt om vinteren. Købmanden skal dog have åbent året rundt, det er et krav fra os. Jørgen Hastrup, formand Tunø-Fonden

- Det nye par får et nært forhold til kunderne. Der er et andet miljø end på fastlandet med trygge rammer for børn og voksne, fortæller Jørgen Hastrup, der ligeledes fremhæver naturen på øen.

I alt er der ca. 110 fastboende på Tunø, men med tre store sommerhusområder, en stor lystbådehavn og omkring 60.000 turister årligt skulle der være et kundegrundlag.

- Man får virkelig travlt om sommeren, imens man må indskrænke sig lidt om vinteren. Købmanden skal dog have åbent året rundt, det er et krav fra os, siger formanden.

Du kan læse mere om jobbet som købmandsparret her.

Tunø er en 3,52 kvadratkilometer stor bilfri ø mellem Samsø og Jylland. Den ligger ud for Hou og Saksild cirka otte kilometer fra Jylland. Man kommer dertil med færgen fra Hou.

Populær ø

Noget kunne godt tyde på, at Tunø faktisk kun bliver mere populær for turisterne. I påsken i år var der rekordmange, som tog turen med færgen fra Hou.

Det viser tal, TV2 ØSTJYLLAND tidligere har fået af Tunøfærgens færgekontor.

Normalt er det gennemsnitligt i omegnen af 500 passagerer, som i påskedagene tager færgen til Tunø. I år tog 1102 personer turen.

Det glæder man siger over hos Turistsamarbejdet Kystlandet, der er et samarbejde mellem Visit Odder og Visit Horsens.

- Resultatet i år er markant bedre end de foregående år. Vi er meget tilfredse, lød det i maj fra kommunikationsmedarbejder i Kystlandet, Lars Haslev, til TV2 ØSTJYLLAND.

Færgen er Tunøs livsnerve og forbindelsen til fastlandet. Hver gang færgen ankommer til øen, er der livlig trafik på den lille havn. Foto: Morten Rasmussen