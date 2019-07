Vil du leje et sommerhus? Så er du på den

Selvom sommervejret ikke er nær så varmt og solrigt som sidste år, flokkes turisterne alligevel til Østjylland.

Så hvis du ikke har alle ferieplanerne på plads og får lyst til at impuls-leje et sommerhus, kommer du i problemer.

Flere bureauer må nemlig melde alt udsolgt.

Vi kunne godt have brugt 30-40 huse mere. Dorte Tandrup, Sol og Strand Ebeltoft

- Vi har totalt udsolgt i uge 29 og 30, og i uge 31 har vi enkelte huse tilbage, siger Dorte Tandrup, der er bureauchef hos Sol og Strand Ebeltoft, til TV2 ØSTJYLLAND.

- Vi kunne godt have brugt 30-40 huse mere. Vi får rigtig mange mails og telefonopkald, siger hun.

Det er ikke kun hos Sol og Strand, at efterspørgslen er enorm. Hos sommerhussøgemaskinen Campaya.dk, som har 1411 sommerhuse i Syddjurs Kommune, må de også skuffe mange, der vil leje et sommerhus i sidste øjeblik.

- Jeg kan pr. dags dato se i vores systemer, at ingen er ledige i næste uge (uge 29) mens kun ét er ledigt i uge 30. De to uger betegner den absolutte sommerhøjsæson, som dermed er totalt udsolgt, skriver Jesper Kamp Kruse, kommunikationsansvarlig for Campaya.dk, i en mail til TV2 ØSTJYLLAND.

Positivt for Østjylland

Hos VisitAarhus er de godt tilfredse med, at det går så godt med sommerhusudlejningen

- Det er super positivt, at så mange huse er udsolgt i den her periode. Det er i virkeligheden et luksusproblem, at så mange har lyst til at komme og opleve Djursland og alt det fede, der er i Aarhus-området, siger Pia Lange Christensen, der er direktør for organisationen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Hun fortæller, at de mange turister smitter af på økonomien.

- Det er faktisk sådan at 3200 personer på Djursland alene har deres indkomst i turismeerhvervet. Når der bliver lejet sommerhuse ud, så stiger det tal jo også, siger hun.

Forhøjet fradrag får flere til at udleje

I 2019 blev der indført et nyt bundfradrag, så sommerhusejere kan tjene 40.900 kroner skattefrit om året på at udleje deres sommerhus.

Det mærker de hos Sol og Strand, hvor flere er interesserede i at leje deres sommerhus ud.

- Vi har flere forespørgsler fra folk, der ringer for at høre, hvad det er med de 40.900 kroner. Vi har flere og flere, der gerne vil leje ud på den bekostning, siger Dorte Tandrup fra Sol og Strand Ebeltoft.

Hos turismeforeningen er de også glade for skatterabetten.

- Det er en rigtig god hjælp, at den skattemæssige fordel er steget så meget. Det er en kæmpestor hjælp for os, når vi skal inspirere nye sommerhusudlejere til at leje deres hus ud, siger Pia Lange Christensen, direktør hos VisitAarhus.

Men selvom det er blevet mere favorabelt at leje sit sommerhus ud, er der altså stadig så stor efterspørgsel, at turister på sommerhus-jagt må kigge efter alternative ferieformer - i hvert fald de næste par uger.