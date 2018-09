Videoovervågning afslørede tyv: Stjal for 30.000 kroner

En 41-årig mand bliver i dag klokken 9 fremstillet i retten for at have stjålet for omkring 30.000 kroner.

- Manden har skaffet sig uberettiget adgang til virksomheden Firtal den 11. august, og han sigtes for at have stjålet parfumer for 10.000 kroner, siger Cathrine Bruunsgaard, anklagefuldmægtig ved Østjylland Politi til TV2 ØSTJYLLAND.

Tidligere på året skaffede manden sig også adgang til virksomheden Bestseller:

- Her sigtes han for at have stjålet for omkring 21.000 kroners køkkenmaskiner og skåle, siger Cathrine Bruunsgaard.

I går blev manden afhørt af politiet efter at være blevet genkendt på overvågningen.

- Vi fandt frem til ham via videoovervågningen, og så var der aftalt en afhøring, hvor han frivilligt mødte op, derefter blev det besluttet, at han skulle fremstilles til forhør, fortæller Cathrine Bruunsgaard.

Anklagemyndigheden anmoder om, at manden bliver varetægtsfængslet, indtil dommen falder.

- Vi mener, at der er gentagelsesmuligheder, så vi er bange for at han laver noget lignende igen. Det er det, der er baggrunden for den anmodning, siger Cathrine Bruunsgaard.

