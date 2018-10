VIDEO: Vanvidsbilist overhaler mellem biler og krydser midterrabat

Hans Henrik Vestergaard blev chokeret, da han mandag eftermiddag kl. 15.18 kørte nordpå ad Ringvejen i det vestlige Aarhus. En medtrafikant viste ualmindelig utålmodighed i trafikken, og det kom til udtryk via først en vanvittig overhaling og derefter kørsel over for rødt lys.

Bilisten topper den så ved ikke at gide og vente på grønt og køre op over hellen. Hans Henrik Vestergaard

En video optaget af Hans Henrik Vestergaards kamera i bilen viser nemlig, at vanvidsbilisten overhaler to andre biler ved at køre mellem dem, hvorefter der bliver kørt over for rødt ved først at krydse midterrabatten.

- Jeg blev overrumplet over, at der blev overhalet imellem bilerne, og bilisten topper den så ved ikke at gide og vente på grønt og køre op over hellen, siger Hans Henrik Vestergaard til TV2 ØSTJYLLAND.

Blev helt paf

- Det er jo fuldstændig vanvittigt. De andre bilister var sikkert lige så paf som mig, fortsætter han.

Den utålmodige bilist drejer til venstre ind af Edwin Rahrs Vej, og der kommer han altså ind ved at forcere midterrabatten og køre over for rødt lys.

Der holdt to biler foran bilisten i svingbanen, og dem ville personen altså ikke vente på.

- Jeg overvejede at følge efter personen, men droppede det igen. Jeg har tippet politiet om kørslen på deres hjemmeside, siger Hans Henrik Vestergaard.

Fuldstændig uacceptabel

Hos Østjyllands Politi fordømmer politiinspektør Jesper Bøjgaard Madsen kørslen, der ses på videoen.

- Den er fuldstændig uacceptabel, det er en uacceptabel måde at opføre sig på i trafikken. Man sætter andre folks liv og førlighed på spil, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Kørslen er af flere grunde farlig, mener politiinspektøren. Der er vognbaneskift, hvor bilisten kører ind foran andre og mellem andre.

- De andre har ingen mulighed for at vide, hvordan de skal agere. Og når der bliver kørt over for rødt lys, kommer der jo tværgående trafik, siger Jesper Bøjgaard Madsen.

Skal identificere bilisten

Hvordan bilisten ville blive straffet for overtrædelserne, kommer an på hvor stort et synderegister personen har i forvejen. Men under alle omstændigheder ville politiet slå hårdt ned på sådan en kørsel.

Desværre er det noget, som Østjyllands Politi ser i Aarhus.

- Vi ser det alle steder i byen. Særligt i Aarhus V hvor vi også har sat mange færdselspatruljer ud for at kontrollere den her slags, og det vil vi også gøre fremadrettet, slår politiinspektøren fast.

Når politiet har den her video, må det vel være let at finde gerningsmanden, fristes man til at tro. Men det er faktisk ikke tilfældet.

Kigger på sagen

- Selvom vi har registreringsnummeret og kan finde bilens ejer, så er det politiets opgave at identificere, hvem der har kørt den på pågældende tidspunkt, og det kan blive svært, forklarer Jesper Bøjgaard Madsen.

Som bilejer har du pligt til at fortælle, hvem du har overdraget bilen til, hvis bilisten tages for overtrædelser som i videoen. Men den, der har fået overdraget bilen af ejeren, kan godt nægte at have kørt den på tidspunktet, og så er politiet lige vidt.

Den pågældende sag er blevet anmeldt, og politiet kigger nærmere på den.