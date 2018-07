VIDEO: Tørstig muldvarp mæsker sig i vand fra cola-flaske

Sommeren 2018 har været en af de tørreste nogensinde, og det kan dyrene også mærke. I hvert fald var en lille muldvarp i Odder så tørstig, at den kom helt tæt på en haveejer.

Den var mega nuttet og meget tørstig. Rikke Henchel Vinther, Odder.

- Jeg skulle til at vande jordbærplanter udenfor. Det dryppede lidt fra vandslangen ned på jorden, og så begynde jorden at bevæge sig helt vildt. Så kom den op af jorden, og den var meget tørstig, siger Rikke Henchel Vinther, der har filmet videoen af den lille muldvarp. Hun fortsætter:

- Der er ikke et eneste muldvarpeskud i miles omkreds, men jeg tror, det var en lille på unge. Den var mega nuttet og meget tørstig.

Hun har sørget for, at den tørstige muldvarp kan få en tår vand mere, hvis den kommer tilbage i hendes have.

- Der står et låg fra et syltetøjsglas med vand, så den kan nå det, siger hun.

Selvom muldvarpen af nogen betegnes som et skadedyr, er Rikke Henchel Vinther ikke nervøs for at blive invaderet af de små pelsede dyr.

- De må gerne komme her og være i helle, siger hun.

Muldvarpen er af mange betegnet som et skadedyr.

Muldvarpene graver længere ned

Ifølge Thomas Secher Jensen, der er zoolog og tidligere museumsdirektør på Naturhistorisk Museum i Aarhus, befinder muldvarpen sig typisk dybere nede i jorden, når det er tørt.

- Regnormene er muldvarpens primære bytte. Hvis det bliver meget tørt, dykker regnormene længere ned mod den fugtige jord, og så skal muldvarpen også grave længere ned. Det kan de heldigvis også sagtens.

Han mener dog ikke, at der er noget unormalt i, at muldvarpen drak lidt vand ved jordoverfladen.

- Hvis det er en lille en, der er kommet op til jordoverfladen, hvor det er rasende tørt, kan man forestille sig, at den gerne ville have noget vand, siger han.

Muldvarpen kommer på hårdt arbejde, når vejret er tørt i længere tid.

Tørke kan være hård for dyrene

Thomas Secher Jensen fortæller, at det kan være problematisk for nogle dyr, når vejret så tørt, som det har været de seneste måneder.

- Generelt er det hårdt for de dyr, der ikke kan skaffe sig vand på anden måde. De fleste dyr er indrettet sådan, at de får væske igennem det bytte, de får - om det er planter, larver eller lignende. Kan de ikke få nok af det, må de prøve at finde noget vand, siger han og fortsætter:

- Rådyr, ræv og hare kan blive nødt til at gå efter vand. Rådyrene søger vandhuller ligesom på savannen, og det er en ny udfordring for dyrene. Det handler om at bruge de ressourcer, der er.

Ifølge DMI er der ikke umiddelbart udsigt til vådere vejr i denne uge.

