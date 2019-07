VIDEO: Spektakulært vejrfænomen hvirvler halm flere meter op i luften

På solrige sommerdage uden ret meget vind er der chance for at se en såkaldt støvdjævel i det danske landskab. Det er en mindre hvirvelvind eller skypumpe, og lige netop sådan en spottede Christina Sørensen og hendes kæreste onsdag eftermiddag.

Omkring kl. 12.55 var de på vej ind til Aarhus fra Mejlby nord for byen, da de på en mark fik den specielle oplevelse.

Det så vildt ud, og vi var begge begejstret over denne episode ude på marken. Christina Sørensen

- Da vi er på vej ind til byen, oplever vi noget bizart ude på marken - halm der flyver i luften, så jeg tog straks min telefon frem og filmede denne lille oplevelse, skriver Christina Sørensen til TV2 ØSTJYLLAND.

- Det så vildt ud, og vi var begge begejstret over denne episode ude på marken, fortsætter hun.

Du kan se videoen øverst i artiklen.

Den lille skypumpe kunne ses længere væk fra. Foto: Privat

Som en ballerina

Deres formodning onsdag var, at fænomenet skulle være en skypumpe af en art, og det bekræfter vejrvært på TV 2 Vejret, Thomas Mørk.

- Der er tale om det, man kalder en støvdjævel eller en høtyv. Det er en lille skypumpe, der kan opstå på solrige sommerdage, når den solopvarmede luft stiger til vejrs på ret vindsvage dage. Små variationer i landskabet omkring marken, som læhegn og træer kan danne små hvirvler, der bliver forstærket til en decideret hvirvelvind, når luften stiger til vejr, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Han forsøger at forklare det endnu bedre med en sammenligning og en barndomsreference.

- På samme måde, som når ballerinaen trækker armene ind til kroppen og begynder at rotere hurtigere, eller som man måske husker det fra karrusellen på legepladsen, hvor man ved at trække sig selv ind mod midten, kunne få den til at snurre hurtigere rundt.

Når der så ligger strå eller hø på en nyhøstet mark, kan de blive suget op af hvirvelvinden, og derfor kalder man dem også for høtyve.

Hvirvelvinden blev set nær Mejlby nord for Aarhus. Foto: Google Maps