VIDEO: Se Viktor og de andre superbørns saltoer

For de fleste børn er uge 42 lig med efterårsferie, men ikke for en gruppe talentfulde unge gymnaster, der lige nu springer rundt fra by til by.

Flying Superkids er på turné rundt i landet, og mandag aften gav de et storslået show i Horsens, som du kan få et glimt af i videoen øverst.

Læs også Christina og Iván er gift - men har aldrig delt en krone

En af de 24 superbørn, der optræder aften efter aften den kommende tid, er 13-årige Viktor Bjerregaard. Han har kun været en del af truppen det sidste halve år, men han har vænnet sig til de mange rotationer i luften.

- I starten kan man godt have lidt nerver på inden første show, men ellers så går det rigtig fint, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Der er i alt 24 Flying Superkids med på turné. De optræder i Randers den 9. november.

Han optræder blandt andet sammen med Sebastian Wæver Poulsen, og de fremhæver begge fællesskabet som noget af det bedste ved at turnere rundt.

- Det er rigtig fedt, at man er sammen med hinanden hele tiden, fordi vi kommer så tæt på hinanden. Man kan blive så gode venner, at man forveksler det med søskendeskab, siger Sebastian Wæver Poulsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Tre børn forsvandt - nu ændrer skole sin praksis

Der er 60 flying superkids i alt, hvoraf nogle af dem kommer med på turné. De træner højst 7,5 time om ugen på Gymnastikgården i Tilst, for der skal også være tid til lektier.

- Og når vi er på lang turné, så har vi en lærer med, og så får de en masse undervisning, så de klarer sig godt i skolen. Det er det vigtigste, siger Lars Godbersen, der er leder af Flying Superkids, til TV2 ØSTJYLLAND.

Næste gang Flying Superkids optræder i Østjylland, er i Randers den 9. november.