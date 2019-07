VIDEO: Se sælunge blive født

Lørdag aften den 27. juli blev en nuttet lille sælunge født på strandbredden i sælanlægget ved Kattegatcentret.

Liv har været stor og rund de sidste par måneder. Det gik heldigvis godt og uden det store besvær. Rune Kristiansen, havbiolog, Kattegatcentret

- Vi har længe gået og ventet. Liv har været stor og rund de sidste par måneder. Det gik heldigvis godt og uden det store besvær, siger Rune Kristiansen, som er havbiolog i Kattegatcentret.

Kattegatcentret har hansælen Felix og hunsælen Liv.

- Vi har et velfungerende par. De næste 4-8 uger kommer sælungen til at skulle have mælk ved sin mor. I løbet af vinteren kommer vi til at kigge efter et nyt hjem, hvor vi sikrer, at den kommer et godt sted hen, siger han.

Læs også Højsæson for sælunger på strandene: - Lad dem være

Højsæson for sælunger

Det er lige nu højsæson for sælunger i naturen. Derfor har Rune Kristiansen et godt råd, hvis man ser en sælunge på stranden.

Kattegatcentret kender endnu ikke kønnet på sælungen. Foto: Kattegatcentret

- Det er helt normalt, at sælungen overlades til sig selv på stranden. Det bedste råd er at holde rigtig god afstand. Hvis man går over til ungen, kan man forstyrre en mor, der gerne vil ind til ungen, siger havbiolog Rune Kristiansen.

Læs også Fangekor synger for bibelcampister: Vi har brug for en ekstra chance