VIDEO: Se psykiatriens nye lokaler og rammer i Skejby

- Vi har prioriteret at få nye rammer i psykiatrien, dels fordi det at få større stuer og mere lys ind på afdelingen også betyder noget for behandlingen, fortæller Jacob Klærke, som er formand for social- og psykiatriudvalget i Region Midtjylland.

På det nye psykiatriske hospital er der krammestole på alle sengestuer. I stolen kan man sætte sig og blive pakket ind. Det skulle føles som at få et stort kram og giver patienterne ro.

Han ser frem til, at psykiatrien får nye rammer.

- Noget af det der også betyder meget, er, at vi kommer tættere på det hospital, der tager sig af de fysiske sygdomme, som vi ved er et stort problem for mennesker med psykisk sygdom.

Fakta om byggeriet Det nybyggede hospital breder sig over 50.000 m2 eller ca. 7 fodboldbaner. De 40.000 m2 er voksen- og børnepsykiatri. De resterende 10.000 m2 er retspsykiatri.

Hospitalet har 257 sengestuer. Børne- & ungdomspsykiatrien har 34, voksenpsykiatrien har 160 inkl. 18 særlige pladser, og retspsykiatrien har 63.

Der er i alt 14 sengeafsnit. 4 i retspsykiatrien, 3 til børn og unge og 7 til voksne.

Alle sengestuer - både i almen- og retspsykiatrien - er eneværelser med eget bad og toilet. Byggeriet indeholder både legepladser, gårdhaver, boldbaner og aktivitetshaller.

Det anslås, at der cirka vil være 130.000 ambulante behandlinger/samtaler om året. Altså for patienter, der ikke er indlagt.



Det er i november 2018, at Risskovs psykiatriske afdelinger og den psykiatriske modtagelse flyttes til Aarhus Universitetshospital i Skejby.

