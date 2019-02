VIDEO: Se kæmpe skorsten blive revet ned

Én blev til to, og nu bliver to til én igen. I fire år har forbrændingsanlægget i Lisbjerg nord for Aarhus haft to skorstene.

I disse dage er man i gang med at nedrive den gamle skorsten, der nu er blevet overflødig.

- Dengang byggede vi en skorsten, der både skulle tage det nye biomasseanlæg og røggasserne fra forbrændingsanlægget. Nu er vi kommet så langt, at alle ovne er koblet til den nye skorsten, siger projektleder i Affaldvarme Aarhus, Erik Vilstrup til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også VIDEO: 65 meter høj skorsten sprængt i Aarhus

Tre meter om dagen

Det er for risikabelt at sprænge skorstenen væk. Derfor er en gravko med en trykluft-hammer ved at hakke skorstenen ned fra toppen.

- I den proces, de er i gang med nu, tager de cirka tre meter om dagen i den tynde beton. Det kommer nok til at gå lidt langsommere længere nede, fortæller Erik Vilstrup.

Betonen, der brydes ned, skal selvfølgelig genbruges Erik Vilstrup, projektleder i Affaldvarme Aarhus

Det er entreprenørvirksomheden Danton, der står for selve nedrivningen.

- De har lovet mig, at skorstenen er pillet ned ved udgangen af maj. Det koster nogle millioner, men ikke lige så meget som at bygge en ny, fortæller Erik Vilstrup.

Erik Vilstrup, der er projektleder i Affaldvarme Aarhus, står foran de to skorstene i Lisbjerg.

Genanvendelig beton

En del af det materiale, den gamle skorsten består af, går dog ikke til spilde.

Læs også Utilfredse borgere: Bunkevis af skrald flyder på gaderne

- Betonen, der brydes ned, skal selvfølgelig genbruges. Der er en lille usikkerhed om nogle tungmetaller i den øverste del. Derfor er det brudt ned særskilt, men resten, er vi ret sikre på, kan genbruges, fortæller Erik Vilstrup.