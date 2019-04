Video: Se hvordan hospitalsafdeling sikrer patientsikkerhed på en helt ny måde

Det skal være slut med at møde den ene sygeplejerske efter den anden og blive flyttet rundt på forskellige afdelinger, når man skal opereres.

I hvert fald på en del af Regionshospitalet Horsens.

Her har de netop åbnet det helt nye hospitalsafsnit 'Operation og Opvågning', som samler alle arbejdsgange før, under og efter større operationer.

- Først og fremmest skyldes det, at patienterne nu kommer igennem operationen sikkert og godt, og at de i større grad føler sammenhæng og ro, siger Nils Falk Bjerregaard, der er lægefaglig direktør på Regionshospitalet Horsens.

02:02 Den nye afdeling er af den første af sin slags i Region Midtjylland. Luk video

Den første patient

Kim Cedbaks fra Skanderborg én af de første patienter på den nye afdeling. Han skal have foretaget en mindre operation.

Førhen skulle han have været frem og tilbage mellem sengeafsnit og operationstuen og en tur igennem lange gange og med elevator.

Læs også Fremtidens landmænd og gartnere lærer at flyve med droner

Men fra i dag, skal Kim Cedbak og andre patienter kun igennem en enkelt svingdør fra operationsgangen og tilbage til den nye afdeling.

- Det synes jeg, er fint. I stedet for, at man skal ned på en sengeafdeling, ned og opereres og så tilbage på sengeafdelingen og vente på en læge, som kommer trefire timer efter, så synes jeg, det her lyder meget meget smartere, siger han.

Kim Cedbak fra Skanderborg er én af afdelingens allerførste patienter.

Formålet med den nye afdeling er at styrke patientsikkerheden.

- Det er rigtig dejligt, for normalt er der rigtig mange informationer, der går galt. Så jeg håber, det bliver positivt her, siger Kim Cedbak.

Den nye afdeling håndterer alt fra brokoperationer, knæoperationer og operationer i underlivet.

Personalet kommer til patienten

I fremtiden vil hospitalets personale komme hen til patienten, i stedet for at patienten flyttes fra sted til sted afdeling.

- Det kommer til at betyde højere patientsikkerhed. Højere patienttilfreds og et bedre forløb for patienterne. Man møder ind her, bliver klargjort, møder det samme personale og oplever sådan lidt mere samlet forløb og møder færre ansigter, siger Malan Abrahamsen, som er specialansvarlig sygeplejerske og én af afdelingens faste sygeplejerske.

Malan Abrahamsen er en af afdelingens faste sygeplejersker.

Den nye afdeling er af den første af sin slags i Region Midtjylland.

Hvis den nye afdeling ender med at blive en succes, så kan konceptet også bruges på andre hospitaler i fremtiden, mener formanden for Region Midtjyllands hospitalsudvalg.

- Det her er rigtig godt for patienterne og for personalet. Nu er det i gang, og så skal vi gerne have det udbredt til nogle flere steder, siger Henrik Gottlieb Hansen.