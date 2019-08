VIDEO: Se den smukke udsigt fra det 'forkerte' pariserhjul

Hvis man vil opleve en smuk udsigt ud over hele Aarhus. Så har man i disse dage muligheden. I forbindelse med Tall Ship Races er Danmarks største pariserhjul nemlig at finde på havnen i Aarhus.

Det er en unik oplevelse at se byen oppefra og med skibene som kulisse. Charlotte Kirk Elkjær, projektleder, Tall Ship Races, Aarhus

50 meter i stedet for 40 meter

The Tall Ship Races står bag attraktionen, og de havde egentlig bestilt et, som var 40 meter højt. Men den hollandske leverandør har valgt at øge størrelsen til 50 meter.

- Vi er kommet ti meter tættere på himlen i Aarhus, siger Michael Jaap, presse- og kommunikationschef ved Kultur og Borgerservice i Aarhus Kommune til TV2 ØSTJYLLAND.

Og historien bag forklarer han således:

- Det kom sig af, at den hollandske leverandør ville vise os det her nye pariserhjul. Han ville vise os det største og lækreste, han har. Vi har simpelthen fået mere for de samme penge, siger Michael Jaap.

Du kan få en tur i pariserhjulet frem til søndag kl. 15.00.

Årelang drøm

Ifølge projektleder på arrangementet har det været en årelang drøm at kunne opsætte sådan en forlystelse.

- Havnen og byen er smeltet sammen i Aarhus. Det er en unik oplevelse at se byen oppefra og med skibene som kulisse, siger Charlotte Kirk Elkjær, projektleder ved Tall Ship Races i Aarhus til TV2 ØSTJYLLAND.

Tankerne bag den store attraktion har handlet om regulær forkælelse til besøgende ved Tall Ship Races.

Man kan nå at snuppe en tur i pariserhjulet til og med søndag.

