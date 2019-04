VIDEO: Kirke blev raseret af brand - sådan ser den ud nu

Der bliver hamret, bygget og boret på livet løs i Vor Frelsers Kirke i Horsens.

Kirken er snart klar til at genåbne, efter den tilbage i august sidste år blev udsat for en påsat brand.

Kun et år før branden havde Vor Frelsers Kirke gennemgået en større renovering til 11 millioner kroner. Men branden forårsagede så meget skade, at kirken ikke har været i brug siden.

Længeventet åbning

Tilbage i januar startede genrenoveringen af kirken. Derfor er det også et meget lettet menighedsråd, der snart kan se en ende på endnu en renovering.

Vor Frelsers Kirke kan snart byde kirkegængere, konfirmander og andre gæster indenfor.

- Efter de mange timer jeg har tilbragt til byggemøder, snakket med håndværkere og set på byggeresultater, er jeg glad for, at vi snart kan se det færdige resultat, siger Adalbert Juretzka, der er menighedsrådsmedlem i Vor Frelsers Kirke i Horsens, til TV2 ØSTJYLLAND.

Alt gik tabt

Menighedsrådsmedlem Adalbert Juretzka glemmer aldrig den eftermiddag i august, hvor han fik beskeden om, at kirken stod i flammer.

Kirken står endnu ikke helt færdig, men på lørdag vil den for første gang siden branden åbne op.

- Den åbner op på lørdag til et bryllup, men vi er ikke færdige med at renovere endnu. Håndværkerne vil fortsætte med at arbejde de næste par måneder, siger Adalbert Juretzka.

Den nye renovering kommer til at koste omkring 15 millioner kroner.