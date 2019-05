VIDEO: Så varmt var det i Østjylland for et år siden

For et år siden stod solen højt på himlen og med temperaturer på op til 25 grader, var det vejr til at solbade og spise is.

Men sådan ser det ikke ligefrem ud her et år efter.

I nat var temperaturen helt nede på tre graders frost nogle steder, og man får heller ikke ligefrem forårsfornemmelser i dagstimerne.

Tirsdag var præget af temperaturer på ned til fem grader og haglbyger.

Meget varmere bliver det ikke onsdag.

Her vil temperaturen være mellem otte og ni grader, og skyerne vil ligge tungt på himlen.

Sidst på eftermiddagen sniger et regnvejr sig op til Østjylland fra sydvest.

Det regnvejr vil blive hængende torsdag, fredag og lørdag.