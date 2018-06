Video: Så er Riverboat Festivalen i gang

Saxofoner, trompeter og trækbassuner kom på arbejde, da Riverboat Jazz Festival slog dørene op torsdag eftermiddag.

Jazzen flød fra telte, pladser, barer og spillesteder i Silkeborg og publikum var glade for et gensyn med festivalen.

- Jeg kan godt lide at komme her og vi kommer næsten hvert år, så det er hyggeligt, siger Kirsten Skaarup, der havde taget turen fra Stilling ved Aarhus for at høre jazz.

Publikum klappede med under de første koncerter på Riverboat Jazz Festival i Silkeborg.

Vagn Müller fra Aalborg kunne ikke være mere enig:

- Jazzen holder mig i live. Jeg tror sgu, jeg var faldet død om for længe siden, hvis ikke jeg havde alt det her, siger han.

Riverboat Jazz Festival er ifølge arrangørerne selv den største festival i Skandinavien, når det kommer til den såkaldte klassiske jazz.