VIDEO: Randers har besøg af helt særligt krydstogtskib

Det var formentlig allerførste gang, at Randers fik besøg af et krydstogtskib, da det "lille" MS Nordstjernen onsdag sejlede ind gennem fjorden for at anløbe det nordlige bassin i havnen.

Her stod en velkomstkomite klar med borgmester Torben Hansen (S) i spidsen.

- Vi ser meget frem til at byde velkommen til MS Nordstjernen, turister og besætning. Det er en rigtig fin mulighed for at vise de historiske seværdigheder i Randers frem og koble det med en oplevelse af vores særlige natur. Samtidig er MS Nordstjernen et skib, der virkelig er interessant at kigge forbi, sagde Torben Hansen inden ankomsten.

Her ses MS Nordstjernens rute på turen, hvor Randers er et af stoppene.

Kræver meget planlægning

Også havnedirektør John Morgen, eventchef Mette Bertelsen og turistchef Anne-Mette Knattrup tog imod det særlige krydstogtskib, og her afslørede sidstnævnte, at man er klar til at tage imod flere lignende skibe. Om end det endnu er for tidligt for snakke om en decideret plan for at tiltrække dem.

- Vi vil altid tage hjerteligt imod de skibe, der af sig selv måtte komme og besøge os, og så må vi se på, om vi skal være mere proaktive og tiltrække skibene, siger Anne-Mette Knattrup til TV2 ØSTJYLLAND.

- Men det kræver meget planlægning fra både vores side og cruisemanageren, fortsætter hun.

Randers kan blive yndlingssted

MS Nordstjernens rejseleder er dog ikke afvisende over for, at i hvert fald deres skib kunne finde på at vende tilbage til det kronjyske.

- Jeg håber, at vi kan komme tilbage til Randers. Vi går efter steder, vi ikke har været før, og her har vi ikke været, så det er vældig spændende, siger rejselederen Margit Distler til TV2 ØSTJYLLAND.

Hvis gæsterne vender tilbage og siger, at Randers var et virkelig godt sted at besøge, så vil byen formentlig komme med på en ny tur.

- Vi planlægger en tur, hvor vi udvælger vores yndlingssteder, og så ville Randers blive inkluderet, forklarer hun.

32 turister er med

Onsdag aften klokken 23 forlader MS Nordstjernen igen Randers på vej mod nye rejsemål.

I alt 32 turister fra Schweiz, Tyskland og Østrig er ombord på skibet, som ifølge ejerne har fans blandt skibskendere verden over.

Skibet er ejet af selskabet Vestland Classics i Norge, som tilbyder lidt anderledes krydstogter gerne ind i fjorde og rundt langs mindre øer.

MS Nordstjernen MS Nordstjernen blev bygget i 1956 i Hamborg. Det er fredet i særklasse i Norge, fordi det er et ekstraordinært eksempel på skibsdesign fra 1950erne med en hang tilbage til 1930erne og dampskibene. Det blev i sin tid bygget som et meget sødygtigt kombineret post-, fragt- og passagerskib for at forbinde selv de fjernest liggende, arktiske egne af Norge med resten af verden. Det foregik for Hurtigruterne i Norge. Siden er Nordstjernen udfaset som post- og fragtskib og er i dag et krydstogtskib for turister, der har en hang til hyggelige, nostalgiske krydstogtskibe og gedigent håndværk. Turisterne er på deres vej fra Trondheim i Norge til Lübeck-Travemünde i Tyskland. Kilde: Randers Kommune

Kritik af miljøgenerne

Gennem flere år har Aarhus haft krydstogtturisme, hvor flere skibe af en lidt anden kaliber end MS Nordstjernen har lagt til i havnen.

Det har medført kritik af de miljømæssige konsekvenser. Senest har det været diskuteret, om der skal etableres landstrøm til de store skibe.

For når krydstogtskibe lægger til kaj i Aarhus Havn, bliver de typisk liggende med motoren tændt, så der stadig er strøm til de passagerer, der er ombord.

Undersøger ny løsning

En anden og mere miljøvenlig løsning er at koble skibene til en ledning på kajkanten, og den løsning undersøger havnen nærmere.

- Tidligere har det ikke været attraktivt, fordi der ikke har været så mange skibe, som kunne koble sig på et landstrømsanlæg. Men nu synes jeg, at vi står i en situation, hvor vi skal undersøge det igen. Og det er vi faktisk allerede i gang med, sagde havnedirektør Jakob Flyvbjerg Christensen i marts til TV2 ØSTJYLLAND.

- Vi kigger på, hvilke løsninger der er på markedet, og hvordan de løsninger passer til de skibe, der kommer til vores havn. Så må vi se, om vi ikke kan finde en god løsning på det, fortsatte han.