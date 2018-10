VIDEO: Par har halloween-pyntet huset for 100.000 kroner

Det er ikke alle, der gør noget ud af halloween. Andre sætter måske et græskar med lys foran hoveddøren.

Og så er der dem, der slet ikke kan få nok.

I Lystrup ved Aarhus er det nemlig ikke alt, der ser ud som det plejer.

- Vi fejrer halloween i stor stil her, siger, siger Juan Vad Brandt om sin stue, der er pyntet op til halloween i den helt store stil.

Hellere halloween end jul

Ægteparret kan bedre lide halloween end jul.

- Min kone kommer fra Venezuela, hvor halloween er stort, siger Juan Vad Brandt.

Han anslår, at de har brugt 100.000 kroner på udsmykningen. Set over mange år altså.

- Der er også mange, der bruger rigtig mange penge på jul, siger Juan Vad Brandt

Find Magda

Også på Eriksminde Efterskole i Odder bliver der fejret halloween i den helt store stil. Hele skolen er blevet omdannet til en sindssygeanstalt af den slags, man nødigt vil indlægges på.

Eriksminde Efterskoles gange og værelser var i dag omdannet til en sindssygeanstalt.

Gæsterne skal rundt på skolen og finde pigen Magda og hjælpe hende ud af sindssygeanstalten. Eleverne på skolen spiller roller, der indgår i historien.

Henning Pilgaard har taget turen helt fra Himmerland for at finde Magda.

Henning Pilgaard er taget turen fra Himmerland for at opleve sindssygeanstalten på Eriksminde Efterskole.

- Det har været helt fantastisk. Vi får det ene chok efter det andet, siger Henning Pilgaard, der har et barnebarn på Eriksminde Efterskole.

Herunder kan du se elevernes præsentation af deres halloween-arrangement.

00:52 I anledning af halloween har eleverne på Eriksminde Efterskole omdannet skolen til en sindssygeanstalt. Video: Eriksminde Efterskole Luk video

Vi synes, at horror er fedt

Selv om traditionen med at fejre halloween først har vundet indpas i Danmark i de senere år, så er der en grund til, at det er populært at blive skræmt.

- Horror er ligesom elastikspringets version af underholdning. Hvor man virkelig får en overraskelse for alle pengene. Nogle gange så meget, at det bliver for meget, så man bliver nødt til at afbryde gyserfilmen eller sin tur igennem haunted (hjemsøgt, red.) house. Men grundlæggende tror jeg, at det er et udtryk for det fænomen, hvor mennesker bliver belønnet af at få overraskelser, siger Marc Malmdorf Andersen, der er post doc., Interacting Minds Centre ved Aarhus Universitet.

01:06 VIDEO: Her kan du høre, hvorfor halloween er blevet populært i Danmark. Luk video

Han mener, at der både kan være negative og positive konsekvenser ved at få et chok.

- Nogle gange får man set en gyserfilm, der er så uhyggelig, at man ikke kan sove om natten, siger Marc Malmdorf Andersen.

Omvendt er der også en række positive effekter forbundet med at se horror.

Af en eller anden grund er det bare enormt sjovt at se vores venner falde ned fra sofaen af skræk. Marc Malmdorf Andersen, post doc.Interacting Minds Centre, Aarhus Universitet

- Især hvis man gør det sammen med andre. Af en eller anden grund er det bare enormt sjovt at se vores venner falde ned fra sofaen af skræk. Det er enormt sjovt at skræmme vores venner. Det kan have effekt på, hvordan vi knytter sammen som gruppe. Men mest af alt er horror et udtryk for, at vi synes, at det er fedt, siger Marc Malmdorf Andersen.