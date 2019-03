VIDEO: Nuttet næsehornsunge har nu fået sit navn

Den nye næsehornsunge i Ree Park i Ebeltoft har taget verden - eller i hvert fald Østjylland - med storm. Med sit nuttede ydre og nysgerrighed på livet er mange på Facebook faldet pladask for næsehornet. Nu er det blevet navngivet.

Og TV2 ØSTJYLLAND var med, da navnet M'Baku blev afsløret af dyrepasseren Rune Konge, som blandt andet har ansvaret for næsehornene i parken.

- Nicklas (en anden dyrepasser, red.) og jeg stod inde i stalden og snakkede om, hvad han skulle hedde. Og så havde vi begge set den samme film for nylig - Black Panter - hvor der en stor gut med, som hedder M'Baku. Og vores M'Bkau havde dengang også lige været på vægten og vejede 52 kilo, fortæller Rune Konge til TV2 ØSTJYLLAND.

Så næsehornet er altså også en stor gut og passede derfor ifølge de to dyrepassere til navnet.

TV2 ØSTJYLLAND sendte live fra navngivelsen af næsehornet:

Skal have fuldstændig ro

Ungen blev født søndag den 20. januar. Dengang frygtede Ree Park en smule for den første måned, som altid er kritisk i et nyfødt næsehorns liv.

- Den første måned efter fødslen er kritisk. Vi skal holde øje med båndet mellem mor og kalv, om der er gang i mælkeproduktion, og om kalven kommer fysisk til skade, sagde direktør i Ree Park, Jesper Stagegaard, i januar til TV2 ØSTJYLLAND.

Det er det, som det hele handler om. Med Mandela var det den ultimative ring, som sluttede. Formålet med at have dyr i fangenskab er jo formidling og at bevare arten. Jesper Stagegaard, direktør Ree Park

Dyrepassernes vigtigste opgave i den første tid var ifølge direktøren at sikre fuldstændig ro og en hverdag så normal som mulig for mor og den nyfødte.

- Vi skal minimere stress og skabe totalt ro. Bashira (M'Bakus mor, red.) kan være særligt aggressiv og reagere voldsomt ved nye lyde, og det kan gå ud over kalven, fortalte Jesper Stagegaard.

Ringen sluttede med Mandela

Bashira har to gange tidligere født en kalv i Ree Park. Ved den anden kalv, Shaya, gik det på ulykkeligvis galt. Den døde kun to måneder gammel i september 2017.

Den første kalv, Mandela, er derimod en lykkelig fortælling. I november 2018 blev han sendt afsted til udsættelse i nationalparken Akagera National Park i Rwanda.

- Det er det, som det hele handler om. Med Mandela var det den ultimative ring, som sluttede. Formålet med at have dyr i fangenskab er jo formidling og at bevare arten, sagde direktøren i januar.

En lignende succeshistorie håber Ree Park så på med M'Baku.

Her ses Mandela, da han var en ung næsehornskalv. Foto: Ree Park

Hver gang er en sejr

Håbet med det seneste næsehornsskud på stammen er nemlig at styrke den i forvejen pressede bestand af arten.

- Hver gang der bliver født et sort næsehorn, er det en sejr. Man kan tælle på én hånd, hvor mange fødsler der er i Europa om året, har Jesper Stagegaard tidligere sagt.

Dyrepasserne i Ree Park arbejder med at få næsehornene til at klikke, og når så det lykkes, at der fødes kalve, og de i sidste ende kommer tilbage til Afrika, er der stor glæde i parken.

Det sorte næsehorn - Det sorte næsehorn er kategoriseret som stærkt truet på EEP (European Endangered Species Programs) liste. Bestanden anslås at være under 5.000 individer tilbage i naturen. - Ree Park Safari har, som den eneste zoo i Skandinavien, sort næsehorn, og parken har i øjeblikket to avlsdyr af slagsen, som begge er dyr født og opvokset i Europa.

- Mandela, Bashiras første kalv fra 2015, bliver i juni måned sat ud i et naturreservat i Rwanda. Han befinder sig i øjeblikket i Zoo Dvur Kralove i Tjekkiet, inden han sammen med 4 andre sorte næsehorn rejser mod Afrika i juni måned. - Næsehorn føder en kalv ad gangen, og de går drægtige i 15 måneder, og kalven vejer normalt 20-25 kilo ved fødslen. Næsehorn kan blive 30 – 35 år i naturen og op til 49 år i fangenskab. Hunnen bliver kønsmoden, når den er omkring 5 – 7 år gammel og hannen lidt senere. - I 2019 ankommer endnu en ung næsehornskvie til Ree Park Safari, som skal indgå i parkens internationale avlsarbejde for bevarelse af det truede sorte næsehorn. Kilde: Ree Park

Det var således også tilfældet i november sidste år, hvor Mandela begav sig ud på rejsen fra Djursland til Rwanda.

- Jeg har kendt ham, siden han blev født nytårsmorgen for snart fire år siden. Det er som at sende sin unge fra reden. Det er utrolig følelsesladet, sagde dyrepasser Nicklas Gotfredsen fra Ree Park til TV2 ØSTJYLLAND.