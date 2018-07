VIDEO: Nu testkører letbanen endelig på Djursland

Med meget lav hastighed kom et letbanetog onsdag kørende ind på Ryomgård Station på Djursland. I næsten to år har borgerne i området måttet kigge langt efter tog på Grenaabanen, men nu er de der så igen.

Aarhus Letbane er nemlig gået i gang med blandt andet at teste, om togene kan passere perronkanterne og diverse master samt andre lavpraktiske ting.

Det skete med hastigheder helt ned til fem kilometer i timen, så den cirka 70 km lange tur til Grenaa bliver lang.

Og på spørgsmålet, om hvornår letbanen så kommer til at køre sådan rigtig med passagerer på Djursland, er svaret stadig, at det er usikkert.

Hele letbaneprojektet blev forsinket af udskydelsen af den officielle åbning på den indre strækning i Aarhus i september sidste år. Næste skridt er i første omgang etapen mod Lisbjerg og Odder.

Bomanlæg vil blinke og ringe

I denne uge begyndte også her testkørsler, men af de mere afsluttende slags.

- Det gik super godt. Der var nogle små tekniske problemer undervejs, men det må man forvente. Det var en god debut til Odder, lød det mandag fra Thomas Friis Brændstrup fra letbanens operatør Keolis.

Det gik super godt. Der var nogle små tekniske problemer undervejs, men det må man forvente. Det var en god debut til Odder. Thomas Friis Brændstrup, Keolis

Hvis testkørsler og tests går efter planen her, mangler letbanen kun én godkendelse af de tekniske sikkerhedsregler for de to strækninger.

Der vil blive kørt test på forskellige tidspunkter på alle ugens dage henover sommeren.

- Kørslen om natten forventes ikke at forstyrre naboer til banen, da letbanetogene er støjsvage og højst vil passere hver halve time. Bomanlæg langs Odderbanen vil dog blinke og ringe kortvarigt, når bommene går ned i forbindelse med, at letbanetogene passerer overkørslerne, lyder det fra Aarhus Letbane.

Gå ikke tur med hunden

I forbindelse med testkørslerne begynder letbanen at benytte det største af de to typer tog, Tango. Hidtil har Aarhus Letbane udelukkende kørt med det mindre Variobahn, der kører på den indre strækning i Aarhus. Det større tog skal køre til Odder og altså også senere til Grenaa.

- Med dagens opstart af funktionstest og erfaringskørsler rykker vi tæt på en åbning af Odderbanen og strækningen til Lisbjerg. Hvis alt går som planlagt, er det fortsat vores forventning, at vi kan begynde at køre med passagerer på de to strækninger i løbet af sommeren, sagde Aarhus Letbanes direktør, Michael Borre, mandag.

Læs også Derfor blev kvindelig cyklist påkørt af letbanetog

At letbanetogene nu kører på strækninger, der har ligget øde hen i mange måneder, giver pludselig uventede udfordringer.

- Vi kan se, at nogle har vænnet sig til at gå tur med hunden eller spadsere langs skinnerne. Det er ikke kun ulovligt, men også farligt, sagde kommunikationschef hos Aarhus Letbane, Jens Velling, mandag til TV2 ØSTJYLLAND.

Lad nu være med at gå på skinnelegemet. Og hvis man følger færdselsreglerne, kommer man ikke i konflikt med letbanen. Jens Velling, Aarhus Letbane

Han har derfor en bøn til alle i og omkring primært Odder, hvor problemet tydeligt ses.

- Lad nu være med at gå på skinnelegemet. Og hvis man følger færdselsreglerne, kommer man ikke i konflikt med letbanen, lød det fra Jens Velling.